Esa fue la tesis central del fiscal Germán Juárez Atoche, del Equipo especial Lava Jato, al sustentar este jueves su requerimiento de seis meses de prisión preventiva contra el exmandatario. Lo hizo en una audiencia dirigida por el juez Víctor Alcocer, del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

LEE TAMBIÉN: Videos evidencian que Vizcarra se desplazó sin seguridad del Estado por terminal de Moquegua

ÉA través de distintos elementos, el fiscal centró su exposición en acreditar que hay un peligro de fuga del acusado, aspecto clave para una medida como la prisión preventiva. Según el representante del Ministerio Público, Martín Vizcarra también maneja un discurso que apunta a presentarse como un “perseguido político” que le permita pedir luego un asilo político con el que evada una condena.

Por su parte, la defensa de Martín Vizcarra negó cualquier riesgo de fuga y calificó el pedido del Ministerio Público como “improcedente, inmotivado e ilegal”. El expresidente acudió presencialmente a la audiencia, que se desarrolló aproximadamente entre las 5:30 p.m. y las 8:15 p.m. de este jueves.

La sesión se reanudará este viernes desde las 9:00 a.m. con la réplica entre las partes, la dúplica y con la palabra del propio Martín Vizcarra para su “defensa material”. Para ello, el juez requirió que el expresidente vuelva a presentarse presencialmente. Luego, el magistrado comunicará su decisión o anunciará una fecha para la lectura de su resolución.

La audiencia se realizó, además, con la presencia de una ‘portátil’ de seguidores de Martín Vizcarra afuera de la sede de la Corte Superior Nacional, en el Centro de Lima. De hecho, pasadas las 5 p.m., el expresidente tuvo un accidentado ingreso al lugar debido a la aglomeración de personas que se generó a su alrededor.

Fiscalía alega riesgo de fuga y asilo

Ya dentro de la sala e iniciada la audiencia, el fiscal presentó los hechos por los que Martín Vizcarra es acusado y por los que desde hace ocho meses enfrenta un juicio oral. Se le acusa de recibir coimas de constructoras peruanas que se adjudicaron obras durante su gestión como gobernador de Moquegua (2011-2014): S/ 1 millón de Obrainsa por el proyecto Lomas de Ilo y S/ 1.3 millón de ICCGSA por la ampliación del Hospital de Moquegua.

Germán Juárez indicó que el solo hecho de que el caso esté en etapa de juicio oral supone que se cumple el estándar de evidencia requerida para una prisión preventiva. También dijo que el pedido de condena al que se enfrenta en ese juicio, 15 años, supera el estándar mínimo de pronóstico de pena para que se le imponga esta medida.

El fiscal Germán Juárez, del Equipo especial Lava Jato, durante la sustentación de su pedido de prisión preventiva contra Martín Vizcarra. Foto: CSNJPE

Así, la mayor parte del debate se centró en el riesgo de que Martín Vizcarra evada su futura condena por este caso. En esa línea, el fiscal aseveró que “existe un evidente y latente de peligro de fuga por parte del acusado, lo vamos a demostrar. Es por eso el motivo de este requerimiento de prisión preventiva”.

“A raíz de que se quita su comparecencia con restricciones (en diciembre pasado, tras acogerse a una ley del Congreso), se ha advertido una conducta reprochable contra el acusado, que hace presagiar, con claridad meridiana, un peligro de fuga”.

El fiscal citó luego los elementos para sustentar el riesgo de fuga. Estos son la gravedad de la pena a la que se enfrenta, su falta de trabajo conocido tras ser despedido por una empresa familiar (la cual luego fue dada de baja ante la Sunat) y haber faltado a la verdad en un reporte de sus actividades durante un viaje a Moquegua cuando aún tenía comparecencia restricciones.

Luego, abordó el tema de su escolta, advirtiendo que existe un audio en donde se escucha a un amigo suyo y a su jefe de escolta en Moquegua en lo que serían coordinaciones sobre qué poner en su reporte de actividades. “Esos informes que realizan al juzgado sobre las actividades de Vizcarra eran dirigidos. En el fondo, no eran verídicos”, advirtió.

Martín Vizcarra a su ingreso a la sede judicial donde se debate su prisión preventiva. Foto: GEC / Joel Alonzo

“Allí está la conducta del acusado Martín Vizcarra, de querer sacarle, de manera reiterada, la vuelta al juzgado. Y vamos a seguir viendo actividades como estas, que, al final de cuentas, llegan a establecer, a evidenciar con claridad meridiana que, ante una sentencia condenatoria, no la va a respetar”, aseguró el fiscal.

“El motivo de esta prisión preventiva, lo que busca, es sujetar al acusado al juicio, al proceso penal. También lo que se persigue es que, si existe una sentencia condenatoria, esta pueda ser efectiva. Es por eso que se le quiere sujetar, para que una condena no sea un saludo a la bandera. Ya tuvimos una situación similar en el caso de Nadine Heredia: se fugó con el supuesto argumento de ser un perseguida política”. añadió.

El fiscal luego presentó capturas de videos para evidenciar tal -como adelantó este Diario-, que en mayo pasado, Martín Vizcarra se desplazó sin su seguridad del Estado como expresidente en el terminal de Moquegua. “La defensa va a decir ‘¿Cómo se va a fugar Martín Vizcarra si tiene seguridad, si tiene protección las 24 horas por su condición de haber sido presidente?’. Eso se va a desvanecer con el video que vamos a poner", dijo para presentar las imágenes.

De acuerdo el Ministerio Público, en los videos se demuestra cómo se pudo movilizar “sin ninguna custodia policial” y que “el acusado Martín Vizcarra puede deshacerse de la autoridad policial cuando él lo desee”. Incluso apuntó que entre los destinos del terminal hay zonas fronterizas con Bolivia, país al que podría requerir asilo político al tener una relación con su presidente.

Para del acta fiscal con las capturas de los videos de cámaras de seguridad que captaron a Martín Vizcarra en el terminal de Moquegua, documento que forma parte del requerimiento de prisión preventiva que evalúa la Corte Superior Nacional.

Precisamente, el fiscal se centró luego en la conducta del acusado al presentarse como candidato presidencial, apuntando a que, a pesar de estar inhabilitado y de que se anuló su militancia en el partido Perú Primero, continúa haciendo viajes proselitistas.

“Sabe que no puede postular como presidente, que no puede realizar actividad política, así lo han establecido las autoridades. Pero vayamos a la temeridad de este acusado, que sigue haciendo política, que sigue viajando a las regiones, presentándose como candidato, sabiendo que no lo puede hacer, demostrando un claro desacato a la autoridad. ¿Con esa conducta va a respetar un fallo que, estoy seguro, va a ser condenatorio en este juicio por graves actos de corrupción?“, cuestionó.

Luego, indicó que en múltiples entrevistas dadas en las últimas semanas, viene insistiendo en que es un perseguido político y que la acusación penal en su contra tiene motivaciones de ese tipo.

“¿Cuál es la intención del acusado? Donde va, dice que es perseguido político, que este proceso penal es una persecución política”, cuestionó el fiscal. "Está creando el espacio para que, en caso haya una sentencia condenatoria, decir que es un perseguido político y asilarse. Ya lo hemos visto: la sentenciada Nadine Heredia dijo que era perseguida política y le dieron un asilo en Brasil y allí está. Entonces, en este caso, existe ese peligro latente".

Martín Vizcarra durante su audiencia de prisión preventiva. Foto: GEC / Fernando Sangama

El integrante del Equipo especial Lava Jato concluyó su exposición remarcando que, desde que no tiene restricciones, Martín Vizcarra viene “viajando a zonas fronterizas” y que su actual impedimento de salida del país vencerá el 4 de julio, el cual se dictó bajo el cálculo de que para esa fecha ya habría una sentencia para el expresidente. “Es por que estando ad portas ya de concluir (el juicio), existen fundados elementos que hacen presumir un peligro de fuga”.

Defensa rechaza pedido fiscal

El abogado de Martín Vizcarra, Erwin Siccha, dijo inicialmente que el requerimiento de la fiscalía debe ser declarado improcedente, porque lo que correspondía era que se pida una revocatoria de su comparecencia simple por una prisión preventiva, en lugar de un pedido de prisión preventiva “aislado”. Luego, apuntó también que el pedido fiscal es infundado.

En esa línea, apuntó a que su defendido tiene arraigo familiar y arraigo laboral. Para esto, dijo que tiene contratos de prestación de servicios con el partido Perú Primero y con la empresa Urbaniza 3D S.A.C. “Más allá del cuestionamiento que ha realizado el Ministerio Público, nosotros entendemos que sí tiene arraigo laboral”, afirmó.

En cuanto a su visita al terminal de Moquegua sin su escolta, el abogado admitió que Martín Vizcarra es quien aparece en los videos del 22 de mayo pasado presentados por la fiscalía. No obstante, sostuvo que su defendido acudió allí a una oficina pública que se ubica en el segundo piso del terminal, no al terminal mismo. Pese a ello, no explicó por qué se encontraba sin su escolta a la vista.

Erwin Sicha, abogado de Martín Vizcarra, declara a la prensa luego de la primera audiencia de prisión preventica contra el expresidente. Foto: GEC / Britanie Arroyo / GESAC > BRITANIE ARROYO

Según la defensa del expresidente, este fue al lugar inicialmente por la mañana, se retiró y luego regresó junto a una arquitecta. Con ella, agregó, se dirigieron al segundo piso del terminal, donde está una oficina de la Subgerencia de Planeamiento, Desarrollo Urbano y Acondicionamiento Territorial de la Municipalidad de Mariscal Nieto.

“¿Y qué obtuvo? ¿Qué se le logró ese día? Porque estaba pendiente de emisión y necesitaban gestionar esos temas, producto de las labores que realiza para la empresa Urbaniza. (Era) la resolución de subgerencia (…) del 22 de mayo del 2025. Esa es su visita que el Ministerio Público pretende que usted tome como peligro de fuga, el desarrollo de sus actividades para él (el fiscal) es peligro de fuga”.

En cuanto al resguardo policial, el abogado dijo que el expresidente insistió en que este “cuenta con seguridad del Estado, las 24 horas del día y los siete días de la semana” y que esta se mantiene a una “distancia prudencial”. “Es evidente que le están haciendo seguimiento a mi patrocinado (…) ¿Quién pudo decirle (a la fiscalía sobre su visita al terminal) si no es el sistema de inteligencia de este gobierno?”, añadió.

Martín Vizcarra conversa con su abogado, Erwin Siccha, durante su audiencia de prisión preventiva. Foto: CSNJPE

También rechazó que Martín Vizcarra tenga alguna “injerencia” sobre su seguridad policial, ya que esta depende del Ministerio del Interior y él es un opositor al gobierno. Además, sostuvo que su defendido no está impedido de “hacer uso de sus derechos políticos”, que no hay amistad entre él y el presidente de Bolivia, Luis Arce y remarcó que acudió presencialmente a la audiencia de este jueves.

“Este requerimiento ha movilizado el aparato judicial para analizar un requerimiento de prisión preventiva improcedente, absolutamente inmotivado, absolutamente ilegal (…) Solicitamos que se declare improcedente el requerimiento o, subordinadamente, se declare infundado".

A su salida de la sede judicial, Martín Vizcarra aseguró que acudirá a la audiencia de este viernes y negó cualquier intento de evadir la justicia, remarcando que ya estuvo en zonas de frontera y no dejó el país.

“Lo que sorprenden son los argumentos de la fiscalía, totalmente forzados (...) Este pedido no tiene absolutamente ningún sustento ni ninguna lógica”, declaró. En línea con lo dicho por su abogado, aseguró que no fue al terminal de Moquegua en mayo pasado, sino al segundo piso, donde están las oficinas municipales, y que su seguridad “estaba afuera”.