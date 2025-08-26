El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) descartó que el expresidente Martín Vizcarra vaya a ser trasladado a otro ambiente dentro del penal Ancón II, donde se encuentra recluido cumpliendo cinco meses de prisión preventiva, a pesar que él mismo dijo en una audiencia que le habían dicho que sería cambiado de lugar nuevamente.

A través de un comunicado, la institución descartó que el exmandatario fuera a ser trasladado a otro ambiente en respuesta a sus declaraciones este martes.

También descartan que sea víctima de abusos y, más bien, aseguran que cuenta con “seguridad permanente”.

“Se dio cuenta que, desde su ingreso, el pasado 22 de agosto del presente, el interno se encuentra en una zona aislada de la población penitenciaria, ubicada en la clínica de este recinto, con un área adecuada y con las condiciones necesarias para su reclusión”, explicaron.

Horas antes, Martín Vizcarra aseguró en una audiencia virtual de su juicio por presuntos pagos de coimas cuando era gobernador regional de Moquegua, que personal del INPE le dijo que podría volver a ser trasladado pese a su cambio de penal de Barbadillo a Ancón II.

“Hoy me están diciendo que posiblemente sea cambiado nuevamente de ubicación a la que estoy actualmente. No sé si dentro del mismo penal, porque este es un penal grande, tiene más de 2 mil internos o a otro penal. No sé, pero lo raro es que todo esto se haga ajeno a la clasificación que ha hecho el propio INPE”, reclamó Vizcarra.