El expresidente del Perú, Martín Vizcarra. (Foto: GEC)
El expresidente del Perú, Martín Vizcarra. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

El expresidente Martín Vizcarra fue trasladado de emergencia este martes 20 de octubre desde el Establecimiento Penitenciario de Barbadillo al Hospital Lima Este – Vitarte, informó el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

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