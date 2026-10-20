El expresidente Martín Vizcarra fue trasladado de emergencia este martes 20 de octubre desde el Establecimiento Penitenciario de Barbadillo al Hospital Lima Este – Vitarte, informó el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

La institución dio a conocer la medida a través de un comunicado oficial, en el que precisó que el traslado se realizó para que el exmandatario recibiera atención hospitalaria, conforme a los procedimientos establecidos.

De acuerdo con la información difundida por el INPE, Vizcarra permanece actualmente bajo observación médica y su estado es estable.

📢 #INPEInforma | El INPE informa a la opinión pública lo siguiente👇 https://t.co/mTdqwJZQEj — Instituto Nacional Penitenciario - INPE (@INPEgob) October 20, 2026

“El traslado se realizó para su atención hospitalaria, conforme a los procedimientos establecidos. Actualmente se encuentra estable y en observación”.

El comunicado no brindó mayores detalles sobre las circunstancias que motivaron la atención hospitalaria ni precisó cuánto tiempo permanecerá el exmandatario en el establecimiento de salud.