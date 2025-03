El juicio oral contra el expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) por presuntas coimas en los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua continuará el próximo lunes 31 de marzo, informó el Poder Judicial.

El Cuarto Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional señaló que en esa fecha la sesión se llevará a cabo de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. con la presentación de dos testigos propuestos por la defensa del exmandatario.

En la sesión de este lunes 24 se presentó Nicolás Carlos Rojas Tapia, exdirector del colegio emblemático Almirante Miguel Grau Seminario de Moquegua, quien negó cualquier vínculo amical o laboral con Vizcarra Cornejo.

“No, (no tengo) ninguna (relación de amistad o enemistad con Martín Vizcarra)”, dijo en la audiencia al señalar que tampoco mantiene comunicación con el expresidente ni milita en algún partido político.

Erwin Siccha, abogado de Martín Vizcarra, informó que están pendientes de declarar como testigos Fernando Salinas Rosas, Danny Alberto Salazar Perea y Fernando Cotrin Barbieri.

En el caso de este último, se hará la consulta con Cooperación Internacional para recoger su testimonio, debido a que es funcionario de la United Nations Office for Project Services (UNOPS).

La jueza Fernanda Ayasta Nassif dio a conocer las fechas de las próximas audiencias: lunes 7 de abril de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.; lunes 14 de abril de 9:00 a.m. a 11:00 a.m.; y lunes 21 de abril de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

A Martín Vizcarra se le acusa de presuntamente haber recibido S/2.3 millones en coimas de empresas constructoras a cambio de ganar licitaciones (Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua) en el Gobierno Regional de Moquegua (2011-2014).