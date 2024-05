El expresidente Martín Vizcarra, quien está siendo procesado judicialmente por el caso “Club de la Construcción”, ha pedido permiso para viajar fuera de Lima a Moquegua una vez al mes, entre mayo y diciembre de este año, para realizar trabajos en la empresa de su hermano, Agrotécnica Estuquiña.

La solicitud fue evaluada en una audiencia virtual este jueves a cargo del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria a cargo de la magistrada Margarita Salcedo.

La defensa legal de Vizcarra Cornejo ha solicitado que se autoricen ocho viajes, uno por mes desde mayo hasta diciembre de este año, cada uno por un plazo de unos cinco días. El primero de ellos, del 11 al 14 de mayo, según explicaron.

La abogada María Aranda aseveró en la audiencia que, según el contrato que tiene el exmandatario con la empresa Agrotécnica Estuquiña -cuyo gerente general es su hermano Mario Vizcarra-, se deben realizar trabajos presenciales por lo menos una vez al mes en Moquegua hasta por cinco días cada vez.

El fiscal Osías Castañeda, del equipo especial Lava Jato, expresó su oposición al pedido y pidió que no se permita la salida de Vizcarra por diversos motivos, incluyendo el principal de sus argumentos: la difusión de conversaciones telefónicas entre Hugo Misad, empresario cercano a Vizcarra, y un policía de Seguridad del Estado, Manuel Zambrano Valdivia.

Esto, advirtió, revelaría un “presunto correlato de favores con los informes policiales que estaban siendo adaptados a la medida de Martín Vizcarra”. Esto, con la finalidad que los documentos presentados por el exmandatario y por seguridad del Estado no tengan discrepancias sobre las actividades que realizó durante sus viajes.

Esto se basa en un reportaje de “Punto final” emitido en febrero en el que se reportó cómo el 12 de enero Zambrano llamó a Misad para filtrarle información sobre actividad policial en la zona durante un viaje de Vizcarra.

En respuesta a esto, la abogada de Vizcarra argumentó que su defendido no participó en estas conversaciones, que no han sido incluidas formalmente en el caso que se le sigue en esta carpeta y que no han podido ser escuchadas por los abogados de Vizcarra porque se encuentran comprendidas en otra investigación.

Al finalizar la audiencia, la abogada trató de pedir que se le otorgue la palabra por un minuto a Vizcarra, pero la jueza rechazó el pedido al señalar que tenía que acudir a otra sesión.

La magistrada Salcedo señaló que emitiría la resolución correspondiente en el plazo de ley y que esta sería notificada a las casillas de las dos partes.