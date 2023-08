El expresidente Martín Vizcarra, denunciado por el presunto delito de cohecho pasivo, ha solicitado permiso para viajar a Moquegua en tres fechas distintas durante los meses de agosto, setiembre y octubre por motivos laborales.

En audiencia virtual este jueves 10 de agosto, la jueza Margarita Salcedo del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional evaluó el pedido que hizo Vizcarra junto a su defensa legal.

La abogada detalló que las fechas específicas por las cuales solicitan viajar son del 11 al 14 de agosto, 7 al 10 de setiembre y del 13 al 17 de octubre como parte del contrato indeterminado con modalidad de trabajo mixto con la empresa Agrotécnica Estuquiña, de su hermano Mario Vizcarra.

En respuesta, el fiscal Osías Castañeda en representación del equipo especial Lava Jato dijo que se oponían en parte a los viajes del exmandatario a Moquegua porque el mencionado contrato se dio como producto de una conciliación, que no acarrea obligación judicial alguna.

Asimismo, cuestionó que no se ha presentado documentación alguna sobre el personal, el tiempo de realización del trabajo o algún indicio que corrobore que Martín Vizcarra va a hacer labores presenciales específicas.

“No hay planos, no hay permiso municipal, otros documentos que puedan mínimamente corroborar que va a hacer dichas labores”, aseveró.

Cuando se le otorgó la palabra, el expresidente aseguró que desde que tiene normas de conducta, ha pedido permisos para salir de su ciudad de domicilio, Lima, y que en 15 oportunidades se los han otorgado a nivel judicial.

“Pero las tres veces que he pedido permiso para salir a laborar, ejercer mi derecho al trabajo, me han negado y me han negado con argumentos que son definitivamente deleznables. Por ejemplo, porque dicen que su hermano es gerente general de la empresa”, cuestionó Vizcarra Cornejo.

Estos términos generaron que el fiscal reclamara por el uso de adjetivos calificativos y pidió a la jueza Salcedo que llame la atención al procesado, lo que hizo al finalizar la audiencia.

“Señor Martín Vizcarra, si usted sigue con esa actitud de usar adjetivos o palabras que vayan a hacer sentir mal a la otra parte, vamos a tener que evitar darle el uso de la palabra. Para eso está su defensa”, advirtió.

La magistrada dio por concluida la audiencia luego de escuchar a ambas partes y anunció que notificaría a las partes con su resolución, tomando en cuenta que el primer viaje solicitado por el expresidente está agendado para el 11 de agosto.