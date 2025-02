La Sala Penal de Apelaciones Nacional de Emergencia de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada confirmó el impedimento de salida del país contra el expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) por seis meses.

Como se recuerda, el exmandatario afronta un juicio oral por el presunto delito de cohecho pasivo propio por supuestamente haber recibido coimas cuando era gobernador regional de Moquegua.

De este modo, se ratificó la solicitud del Ministerio Público para prolongar esta medida restrictiva contra Vizcarra Cornejo, que vencía el 4 de enero del 2025, con lo cual ahora se prolongará hasta el 4 de julio de este año.

Resolución sobre Martín Vizcarra.

En su resolución, la sala advirtió que la etapa de juicio oral, que ya se inició, será compleja debido a que en la etapa intermedia, se admitió una gran cantidad de elementos probatorios: 23 testigos, 3 testigos técnicos, 7 peritos, 146 documentales y 10 pericias.

Además, se tiene como antecedente que la etapa intermedia de control de acusación tuvo una duración de 24 sesiones en 5 meses debido a la complejidad de los cargos y a la voluminosidad de pruebas ofrecidas por las partes.

Señala que si bien Martín Vizcarra ha venido cumpliendo las reglas de conducta, no se puede soslayar la actual situación del mismo, toda vez que se encuentra en etapa de juicio oral discutiendo la acusación fiscal por cohecho pasivo propio, en el cual se requiere 15 años de prisión.

Así, para la sala se “genera convicción sobre el incremento de probabilidad de que el imputado pueda evadir la acción de la justicia” debido a la alta pena solicitada por el Ministerio Público.

“Debe connotarse además que la prolongación de esta medida no genera una afectación grave a la libertad ambulatoria del imputado, pues la defensa ha informado en audiencia que, en realidad, su defendido Martin Vizcarra Cornejo no tiene pensado viajar al extranjero durante los próximos seis meses, no se han esbozado y menos aún acreditado además razones de salud, familiares o laborales para salir del país”, subraya.

“De ello podemos desprender que esta medida es proporcional, en razón a que la encontramos idónea, al buscar como finalidad la sujeción al proceso ante una posible imposición de una sanción o en su defecto una absolución; necesaria, pues no encontramos una medida menos gravosa que se pueda imponer a fin de cumplir al menos en algo, la preservación y efectividad del proceso judicial, y es proporcionalmente estricta”, agrega.

El caso

Según la acusación fiscal, Martín Vizcarra habría recibido una coima de S/2,3 millones en su condición de exgobernador de la región Moquegua, entre el 2011 al 2014, de las empresas Obrainsa e ICCGSA.

El dinero ilícito sería el monto que Vizcarra Cornejo habría solicitado a cambio de entregarles de manera irregular, respectivamente, la licitación para la construcción de dos proyectos: “Ampliación de la Frontera Agrícola Lomas de Ilo – Moquegua” y “Ampliación y Mejoramiento del Hospital de Moquegua Nivel II-2″.

Por la primera obra licitada al consorcio ‘Obrainsa Astaldi’ ha solicitado seis años de cárcel y otros nueve años de cárcel más por la segunda obra licitada al ‘Consorcio Hospitalario Moquegua (Iccgsa e Incot)’.

Cabe indicar que la fiscalía también ha solicitado que Martín Vizcarra sea inhabilitado por seis años para ejercer cualquier cargo público.