El Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional emitió el auto de enjuiciamiento contra Martín Vizcarra por el presunto delito de colusión simple, con lo cual el expresidente afrontará un nuevo proceso penal por el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

La medida se aprobó luego que el tribunal a cargo del juez Víctor Alcocer Acosta, declarara la validez formal y material de la acusación fiscal contra Vizcarra Cornejo.

El auto incluye los hechos referidos a los proyectos Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua, y permite que el proceso avance hacia el juicio oral ante un Juzgado Penal Colegiado Nacional.

La imputación contra Martín Vizcarra por este delito se relaciona con los supuestos pagos de S/ 2.3 millones que le habrían hecho las constructoras Obrainsa e ICCGSA para adjudicarse, en el 2013, las obras Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

El caso data cuando Vizcarra Cornejo era gobernador regional de Moquegua. Se trata de la segunda acusación por ese caso hecha por el fiscal Germán Juárez, del equipo especial Lava Jato, contra el exmandatario.

La primera acusación, por la cual el expresidente fue condenado a 14 años de prisión, se vincula a los mismos hechos, pero por el delito de cohecho pasivo, y se refiere directamente a los actos de pago y recepción de estos presuntos sobornos (supuestamente realizados entre el 2013 y 2016).

En tanto, este segundo requerimiento se centra en los presuntos pactos ilícitos hechos con los directivos de las constructoras, en noviembre del 2013, para favorecerlos a cambio de la posterior entrega de esos sobornos.

Al exmandatario se le atribuye haber intervenido en la licitación de la obra Lomas de Ilo y haber concertado con Elard Tejeda, de la empresa Obrainsa, para favorecerlo a cambio del pago de S/ 1 millón.

Asimismo, se le sindica de haber intervenido en la licitación del Hospital de Moquegua, contactando al empresario Rafael Granados, de ICCGSA, para favorecer a su consorcio a cambio de S/ 1,3 millones. Por este caso se solicita 10 años contra Martín Vizcarra.

Como se recuerda, el último miércoles 26 de noviembre Vizcarra Cornejo fue condenado a 14 años de prisión por el delito de cohecho, por haber recibido coimas de constructoras que ganaron obras durante su gestión como gobernador de Moquegua.