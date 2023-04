La denuncia fue presentada por el titular de la Procuraduría General del Estado (PGE) a la Fiscalía de la Nación, que investiga preliminarmente al exmandatario por este caso desde febrero del 2021. Esa indagación se abrió por los delitos de concusión y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo; por lo que esta denuncia pide que esa indagación se amplíe para incluir el cohecho activo transnacional.

En febrero de ese año, Martín Vizcarra admitió que él y su esposa recibieron vacunas de la empresa china Sinopharm en octubre del 2020, pero adujo que fue porque fueron parte -sin informar públicamente- del ensayo clínico que realizó por entonces el laboratorio en el Perú.

El estado peruano luego firmó, en enero del 2021, contrato con Sinopharm para el primer lote de vacunas contra la COVID-19. A la fecha, Martín Vizcarra mantiene que si bien no hizo bien en no informar sobre la inoculación, las vacunas por entonces estaban en fase experimental, y niega alguna irregularidad o delito en lo ocurrido.

Según conoció El Comercio, en su denuncia el procurador concluye que es necesario investigar si el expresidente “habría prometido de manera directa o indirecta a través de medios diplomáticos (funcionarios de la embajada de Perú en China, funcionarios del Minsa y del Ministerio de Relaciones Exteriores), una posible preferencia, ventaja o exclusividad” en la futura adquisición de vacunas a Sinopharm.

Esto “habría resultado en un beneficio propio del expresidente y de otras personas de su entorno, que sería la inoculación de las denominadas ‘vacunas de emergencia’”.

Por esta vacunación, el Congreso aprobó una acusación constitucional en abril del 2021 una acusación inconstitucaional contra Martín Vizcarra por la que fue inhabilitado por 10 años para ejercer cargos públicos. Sin embargo, a nivel penal, el caso sigue bajo investigación, en la que la PGE es parte como defensa del Estado peruano como presunto agraviado.

Así, en su denuncia, Daniel Soria advierte en como parte de las pesquisas se fueron “recabando diversos actos de investigación” y que en merito a estos, advierten que los hechos atribuidos a Martín Vizcarra “podrían subsumirse en otro tipo penal”: el de cohecho activo transnacional.

Fernando Ugaz, abogado de Martín Vizcarra, dijo a El Comercio que requería tener la denuncia completa para tener una mejor opinión, pero adelantó que la considera como “una suma de generalidades, especulaciones”. Además, refirió un video de una conversación entre su defendido y el médico Germán Málaga cuando este era jefe del ensayo de la vacuna de Sinopharm en Perú.

Allí, el entonces mandatario le pregunta si se puede “vacunar también”, a lo que el médico responde que “por supuesto”. “Esto prueba que el Presidente le pregunta al doctor Malaga y el doctor Málaga responde a su pregunta de manera afirmativa”, manifestó el defensor del exmandatario.

“[Martín Vizcarra] no abusó de su cargo. Nunca obligó ni coaccionó al doctor [Germán] Málaga. No existía un acuerdo vinculante con Sinopharm en aquel momento. Se le ofreció al presidente que participe del ensayo de la vacuna, aún experimental. El hecho de no haberlo hecho público no lo hace parte de un cohecho activo transnacional o líder de una organización criminal. La efectividad de cualquier vacuna en el mundo fue luego de la vacancia”

Fernando Ugaz , abogado de Martín Vizcarra