Conforme a los criterios de Saber más

El expresidente Martín Vizcarra, hoy candidato al Congreso con Somos Perú, negó en más de una oportunidad haberse reunido con el empresario Antonio Camayo, investigado por el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto. Sin embargo, el 8 de noviembre del 2020, un chat revelado por este Diario dio cuenta que los encuentros sí se dieron.

“Con el señor Camayo nunca he tenido ninguna relación amical ni relación política ni relación económica y el propio señor Camayo en su declaración fiscal dice que no me conoce”, dijo en una entrevista el entonces jefe del Estado.

Sin embargo, ante la fiscal de crimen organizado Rocío Sánchez , Vizcarra Cornejo ha reconocido que sí hubo reuniones políticas y amicales con Camayo, según el documento de su declaración, del 24 de noviembre del 2020, que El Comercio muestra de manera completa y en exclusiva.

En el mismo documento oficial se lee que Vizcarra dijo ante las autoridades fiscales haber tenido dos reuniones con la fiscal Sandra Castro . No mencionó nada sobre el encuentro del 2018, donde se ha conocido ahora que las fiscales del caso Los Cuellos Blancos buscaban protección .

En el documento de 15 páginas, Vizcarra responde a 46 preguntas formuladas por la aún fiscal Sánchez (Al cierre de este informe, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, anunció su salida del equipo especial para el caso Los Cuellos Blancos del Puerto).

Encuentros con Antonio Camayo

En la pregunta 8, si conoce a Edwin Antonio Camayo, Vizcarra responde que: “Durante la campaña electoral del año 2016 a instancias de una coordinación del señor José Manuel Hernández Calderón -su exministro de Agricultura- he tenido dos reuniones con el señor José Vega Antonio, para coordinar el apoyo del partido UPP a favor del partido de PPK. En esas reuniones, el señor José Vega fue acompañado de otras personas, esto es Camayo y Wong, respecto a Luna Gálvez, no puedo afirmar si estuvo”.

Según el expresidente, una de estas reuniones se produjo en “el restaurante Sarcleti” ubicado en la calle 2 de mayo, en San Isidro. Fue durante el año 2016 durante la campaña política.

“La segunda reunión fue en una vivienda particular ubicada en San Isidro, cuya dirección me fue indicada por los participantes (…) la segunda reunión fue en una vivienda particular y desconozco a quién le corresponde o quién ha sido su propietario”, agregó.

Según el exjefe de Estado, a dicha propiedad solo fue una sola vez y agrega que “no recuerda” si el excongresista Héctor Becerril estuvo en el inmueble.

“Era una vivienda unifamiliar, tenía una cochera al ingresar me parece que es abierta, luego al interior había una sala comedor amplia, con una mesa en la cual se llevó a cabo la reunión. La reunión fue en el primer piso, desconozco si tiene dos pisos, no recuerdo”, respondió Vizcarra.

En su versión prestada a la fiscal Sánchez, Vizcarra aseveró que no tuvo comunicación telefónica con Camayo u otro integrante de la organización criminal Los Cuellos Blancos. Agrega que todas las coordinaciones eran con José Hernández y “esporádicamente” con José Vega.

Vizcarra también habló que tuvo varias reuniones en el Hotel Country Club por las actividades de Peruanos Por el Kambio, pero que no supo quiénes eran todas las personas que asistieron. Según una foto publicada por Correo, Camayo y Vizcarra, habrían estado en dicha reunión.

“Respecto a la primera fotografía del Country Club, me reconozco y en este hotel por ser un lugar público me he tomado fotos con diversas personas”, afirmó ante la fiscal Sánchez.

Sobre una segunda fotografía tomada en el domicilio del empresario automotriz, Vizcarra dijo que reconocía su rostro, pero que no era su cuerpo.

Visitas de fiscales

En el interrogatorio, el expresidente también fue consultado sobre sus vínculos con la actual fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, con quien dijo se ha reunido en actividades institucionales.

Explicó que todas las reuniones han sido acordadas previa cita entre los funcionarios de ambas instituciones (Fiscalía y Ejecutivo), las mismas que fueron agendadas y figuran en los registros de ingreso y salida.

Algunas reuniones -agregó- “han sido como parte de la Comisión de reforma de Justicia que también forma parte la Fiscal y en alguna oportunidad para gestión presupuestal del Ministerio Público”, pero no recordaba la fecha.

Al ser consultado por una reunión del 25 de noviembre del 2019, entre él y Ávalos, en Palacio de Gobierno, confirmó que hubo una reunión de la comisión de reforma de Justicia.

“No recuerdo con precisión la fecha, pero sí me parece que en esa oportunidad hubo una reunión de la Comisión de Reforma de Justicia, la cual puede ser verificada en el portal de transparencia de la presidencial de la República”, dijo.

Al ser consultado, Vizcarra también negó que en dicha reunión Ávalos Rivera haya comentado información reservada sobre la investigación al expresidente del Consejo de Ministros, César Villanueva.

Entre las últimas preguntas a las que respondió Vizcarra, fueron las vinculadas con la aún fiscal contra el Crimen Organizado Sandra Castro (al cierre de esta nota la fiscal de la Nación también había anunciado su remoción).

Un detalle importante, es que en este interrogatorio, Vizcarra no detalló el encuentro con la fiscal Castro cuando era presidente de la República.

“ La conozco, la he visto en dos oportunidades en una reunión social en un matrimonio de una pareja, amigos en común en el Hotel Sheraton, a donde acudí con mi esposa y dentro de los invitados amigos y familiares estaba ella. Debo precisar que tengo referencias de ella porque vive en el mismo condominio o conjunto habitacional donde vivo y alguna vez nos hemos visto y saludado como vecinos, ello con anterioridad a ser presidente. Que a partir de allí nos mudamos con mi esposa e hijo, he sostenido una conversación amical adicional. Luego de ser presidente nunca nos hemos saludado o visto en el conjunto habitacional” , afirmó Vizcarra en noviembre del 2020.

VIDEO RECOMENDADO

Remueven a fiscales Rocío Sánchez y Sandra Castro del Equipo Cuellos Blancos del Puerto