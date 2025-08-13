Víctor Reyes Parra
Víctor Reyes Parra

Dictó medidas contra Villarán, PPK y José Luna, y ahora decidirá sobre Vizcarra: el nuevo juez que resolverá el pedido de prisión preventiva

Dictó medidas contra Villarán, PPK y José Luna, y ahora decidirá sobre Vizcarra: el nuevo juez que resolverá el pedido de prisión preventiva

El expresidente Martín Vizcarra enfrenta nuevamente, desde este miércoles 13 de agosto, un pedido de prisión preventiva, luego de haberse librado de que le impongan esa medida hace menos de dos meses.

