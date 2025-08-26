El Poder Judicial evaluará en audiencia virtual la apelación que presentó el expresidente Martín Vizcarra contra los cinco meses de prisión preventiva que le fueron ordenados en el juicio por presuntas coimas cuando era gobernador regional de Moquegua.

La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional de la Corte Superior de Justicia Especializada programó la sesión para que se realice de manera virtual a las 10 a.m. del viernes, previa notificación y coordinación con las autoridades penitenciaras para garantizar la presencial por videoconferencia de Vizcarra.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

#LOÚLTIMO Caso Martín Vizcarra: Sala de apelaciones de la Corte Superior Nacional verá este viernes la apelación del expresidente contra su orden de prisión preventiva, parte del proceso en su contra por el presunto pago de coimas cuando era gobernador de Moquegua @Politica_ECpe pic.twitter.com/2Q0huZRqT3 — Víctor Reyes Parra (@nekroRP) August 26, 2025

Este fin de semana, el exmandatario publicó un mensaje a través de su cuenta de X confirmando que ya no presentaría medida alguna para anular su traslado al penal de Ancón II desde Barbadillo por disposición del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

“He pedido a mi equipo de defensa legal que ya no presente las acciones legales preparadas por esta injusta y arbitraria decisión. Sin embargo, seguiré luchando por la recuperación de la democracia y la unión de los peruanos contra el pacto mafioso que nos gobierna”, indicó en la red social.

Este anuncio había sido adelantado por el secretario general del partido Perú Primero, César Figueredo, en declaraciones a RPP, a pesar que poco antes se había hablado de posibles hábeas corpus y otras herramientas para anular el traslado de Martín Vizcarra.

“Se va a quedar en Ancón estos pocos días porque estamos seguros en que en la apelación que ya ha sido aceptada y próximamente será revisada por la sala correspondiente, el logrará su libertad”, explicó el dirigente del partido político.

Ell viernes 22 de agosto, el INPE dispuso que el expresidente Martín Vizcarra sea trasladado al Establecimiento Penitenciario Ancón II. Si bien la Junta Técnica de Clasificación determinó que sea recluido en el penal de Lurigancho, “por medidas de seguridad penitenciaria” se modificó esta decisión.