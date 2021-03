El abogado del expresidente Martín Vizcarra, Fernando Ugaz, aseguró que las capturas de pantallas de conversaciones por WhatsApp que mostró este miércoles en audiencia el fiscal Germán Juárez Atoche, del equipo especial Lava Jato, no comprueban una supuesta entrega de dinero o actos de corrupción.

Durante su exposición contra el pedido de 18 meses de prisión preventiva contra el entonces gobernador regional de Moquegua y ahora candidato al Congreso de Somos Perú, señaló que las intenciones que se quisieron dar a conocer en esos mensajes pueden ser amplias.

Asimismo, acusó a Juárez Atoche de falta de objetividad y remarcó que cada uno de los mensajes de WhatsApp han sido explicados al Ministerio Público por su patrocinado; sin embargo, el fiscal no los consideró.

“El fiscal no es objetivo y solamente ve detrás de eso: ‘dinero, dinero, coima, coima, coima’. Cuando escucha: ‘Ya recibí el cargo’, el fiscal de inmediato dice: ‘Dinero, esto es coima’. O sea, uno no puede recibir nada porque ‘es coima’”, expresó.

“Ninguno de estos mensajes habla de dinero, corrupción, contratos amañados, de una organización criminal, de cohecho. Nada. Me parece que hay mucha cuestión abierta, mucha reflexión, sin brindarle a la fantasía. Es importante que tomemos un poco más de seriedad y objetividad, y que en este caso se necesita más tiempo para investigar. Es decir, un poco más de paciencia”, añadió.

Del mismo modo, Ugaz cuestionó que hasta el momento no se hayan corroborado los dichos de los aspirantes a colaboración eficaz y cuestionó que dos de ellos, el exministro de Agricultura José Manuel Hernández y José Fernando Castillo Dibós, hayan presentado a sus choferes como testigos.

“Todos los aspirantes a colaboradores eficaces que quieren, supuestamente decir la verdad, ni siquiera se corroboran. Hasta el momento no he podido contrainterrogar a los aspirantes”, expresó.

“¿Su chofer de 37 años será un buen elemento de corroboración de ese aspirante de colaboración? La respuesta es no. ¿Su secretaria de hace más de 20 años será un buen elemento de corroboración a estos aspirantes de colaboración? No. ¿Su conserje será un elemento de corroboración? No. ¿Un aspirante a colaborador podrá sentirse construido a partir de la objetividad cuando se corrobora con otros aspirantes a colaboración?”, se preguntó.

En ese sentido, el letrado enfatizó que se debe tener una “sana desconfianza” de ese tipo de procedimientos respecto a la colaboración eficaz. También anotó que el exmandatario acudió a todas las citaciones de la Fiscalía para responder a las acusaciones de los aspirantes a dicho beneficio.

Finalmente, Ugaz recalcó que no se ha pedido el levantamiento de comunicaciones entre el exministro José Manuel Hernández y su chofer Carlos Aranda, quien habría entregado el dinero a Vizcarra.

Como se recuerda, Juárez Atoche mostró capturas de conversaciones por WhatsApp que mantuvo Vizcarra con Hernández para corroborar lo que habían manifestado los aspirantes a colaboración eficaz, entre ellos el exministro y directivos de las empresas Obrainsa e ICCGSA.

El fiscal hizo énfasis en un mensaje que envió Vizcarra Cornejo el 22 de julio del 2014, fecha en las cuales se estaban realizando los pagos ilícitos directamente al entonces gobernador regional de Moquegua. Según mostró Juárez, Vizcarra escribió: “Ya lo recibí. Mañana necesito hablar contigo temprano a las 9:30 en tu oficina?”.

Justicia-tv-vizcarra

Conforme a los criterios de Saber más