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Martín Vizcarra fue condenado a 14 años de prisión por el delito de cohecho pasivo propio. (Foto: GEC)
Martín Vizcarra fue condenado a 14 años de prisión por el delito de cohecho pasivo propio. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

El expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) sufrió un nuevo revés luego que el Tribunal Constitucional (TC) rechaza un recurso presentado a su favor para anular el auto de enjuiciamiento por el delito de cohecho pasivo, por el cual fue condenado a 14 años de prisión.

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