Martín Vizcarra suma otro revés: juez rechaza nuevo recurso para archivar su acusación por colusión

Un días después de ser internado en el penal de Barbadillo para cumplir una orden de prisión preventiva, el expresidente Martín Vizcarra sumó un nuevo revés judicial ligado a su acusación por presuntamente haber recibido coimas de constructoras que ganaron obras en su gestión como gobernador de Moquegua.

El juez Víctor Alcocer, de la Corte Superior Nacional, declaró infundado un recurso presentado por la defensa de Martín Vizcarra para archivar su acusación por colusión ligadas a esas presuntas coimas. De esta, forma, el expresidente seguirá siendo procesado por ese delito y se aproxima ser sometido a un nuevo juicio, esta vez ese delito.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Por el caso de las coimas, la fiscalía presentó dos acusaciones. La primera es por cohecho pasivo, en la que se piden 15 años de prisión. Esa es la que actualmente está en juicio y por la que esta semana se impuso prisión preventiva a Martín Vizcarra. La segunda es por colusión simple, en la que se piden 10 años y actualmente está en etapa de control de acusación, la fase en que se define si el proceso avanzará a un segundo juzgamiento para el expresidente.

Fue dentro de ese control de acusación por colusión simple que el abogado de Martín Vizcarra, Erwin Siccha, planteó a mediados de julio un recurso conocido como excepción de improcedencia de acción. Si el juez accedía a la solicitud de la defensa, el proceso debía ser archivado. El equipo especial Lava Jato de la fiscalía, en tanto, pidió que el pedido sea rechazado.

Para la defensa, la acusación debía ser archivada porque la fiscalía no sustentó cómo el exgobernador habría intervenido en los procesos de contratación de los proyectos por los que se le acusa: Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. En este proceso por colusión, se le imputa haber pactado con directivos de las constructoras Obrainsa e ICCGSA favorecerlos con la adjudicación de estas obras a cambio de S/ 2.3 millones en sobornos.

“No solo se necesita que la imputación precise la condición de funcionario público, sino que es necesario, para la configuración del delito de colusión, que se precise cuál es la competencia con la que interviene en el proceso de contratación”, alegó el abogado en una audiencia realizada a mediadods de julio. “Al no existir en este caso competencia para intervenir directa o indirectamente en el proceso de contratación pública, mi patrocinado no podría ser autor de este delito”.

Recurso rechazado

La resolución del juez Víctor Alcocer frente a ese pedido finalmente se emitió este viernes 15 de agosto. Para el magistrado, la acusación por Martín Vizcarra por colusión “cumple con los presupuestos exigidos por la ley”. “Se ha señalado al acusado como sujeto activo o autor, tenía la calidad de funcionario público al haber sido designado presidente del gobierno regional de Moquegua (...), ostentando dicho cargo cuando se dieron los hechos", dijo el juez.

El juez Víctor Alcocer, a cargo de este control de acusación, es el mismo que rechazó dictar prisión preventiva a Martín Vizcarra en junio pasado. Su decisión luego fue anulada por una sala de pelaciones y otro juez, Jorge Chávez Tamariz, sí impuso la medida contra el expresidente . Foto: GEC / César Bueno

“El Ministerio Público ha precisado que el delito de colusión es un delito de comisión dolosa y que el señor Vizcarra Cornejo actuó sabiendo de la ilicitud de sus acciones. Asimismo, se ha precisado cuáles son las normas administrativas que se habrían transgredido (...) Por lo tanto, no resulta válido el cuestionamiento de que el hecho que se le atribuye no es típico o no se encuadra en el tipo penal”, argumentó,

Finalmente, concideró que que los hechos por los que la fiscalía acusa a Martín Vizcarra pro este delito “se encuentran subsumidos en la norma” y que “debe proseguirse para determinar la responsabilidad o no del acusado”. Es decir, por ahora, al proceso debe seguir hacia una futuro juicio, aunque todavía quedan otros recursos de la defensa de Martín Vizcarra. Sin embargo, la defensa anunció que apelará la resolución para insistir con su pedido ante una segunda instancia.

En julio, el juez Víctor Alcocer ya había rechazado un recurso similar presentado por la defensa, con el que se buscó declarar que esta acusación por colusión había prescrito. Adicionalmente, la defensa sustentará la próxima semana un tercer recurso de excepción, esta vez bajo el argumento de que estos mismos hechos ya son objeto de un juzgamiento actualmente en desarrollo, en referencia al juicio oral por el delito de cohecho que hoy enfrente el expresidente.

La próxima audiencia de este control de acusación será este lunes 25 de agosto a las 4:30 p.m. Ese día, el abogado de Martín Vizcarra sustentará su anunciado tercer recurso de excepción. En tanto, el juicio contra el exmandatario por cohecho seguirá este martes 19. Será la primera audiencia del caso a la que asistirá Martín Vizcarra, de forma virtual, luego de internamiento en el penal de Barbadillo.