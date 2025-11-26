Martín Vizcarra, expresidente condenado a 14 años de prisión por el delito de cohecho en el caso Lomas de Ilo - Hospital de Moquegua, calificó como una “venganza” la sentencia en su contra minutos después de escuchar la decisión del Poder Judicial.

“Me han sentenciado por enfrentar al pacto mafioso. No es justicia, es venganza. Pero no me van a doblegar. La respuesta está en las urnas. Mi hermano Mario Vizcarra continuará esta lucha por ustedes. El Perú es primero y nadie podrá silenciarlo”, escribió en sus redes sociales.

Martín Vizcarra tuitea luego de escuchar su sentencia de 14 años de prisión. (Foto: x)

La publicación la hizo desde la misma sala de audiencias en la cual el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional determinó que debía cumplir su condena por ser de ejecución inmediata, pese a que puede ser apelada en segunda instancia.

Este 26 de noviembre, los magistrados de la sala que estuvieron a cargo del juicio oral del caso Obrainsa determinaron que había pruebas suficientes para determinar que Martín Vizcarra recibió S/ 2,3 millones de dos empresas constructoras cuando fue gobernador de Moquegua.

El juzgado estableció 6 años de prisión por el caso específico de Lomas de Ilo, y 8 años por el denominado proyecto Hospital de Moquegua, con lo que la pena total se eleva a 14 años de prisión. La fiscalía había solicitado 15 años de condena efectiva.

Adicionalmente, Vizcarra Cornejo recibió una inhabilitación de 9 años para ejercer cargos públicos.