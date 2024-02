El expresidente Martín Vizcarra y su presunto ‘testaferro’, el economista moqueguano Hugo Misad Trabucco, cayeron en contradicciones al ser consultados por “Punto Final“ sobre detalles del Caso ‘Los Intocables de la Corrupción’, que los involucra.

Para la fiscalía, Misad habría administrado supuestas coimas pagadas a Vizcarra a cambio de licitaciones públicas.

Misad vivió en una casa en el distrito de Pueblo Libre durante su estadía en Lima, en el gobierno de Vizcarra. Allí, según la fiscalía, organizó reuniones y alardeó, mostrando comprobantes de pago, de los presuntos sobornos que recibió para el exmandatario.

Vizcarra dijo a “Punto Final” que visitó ese inmueble una o dos veces como máximo, para recibir un encargo de una persona que llegó de Moquegua. El encargo, según precisó, eran paltas.

Incluso, dio detalles de una de las habitaciones de la casa. “Solo en la habitación había una cama. Uno entraba y tenía que estar sobre la esquinita”, dijo.

No obstante, Misad dio otra versión a “Punto Final”. Según dijo, el exmandatario nunca entró a ninguna habitación ni fue al inmueble para recoger encomiendas. “En el inmueble habrá ido, la verdad no tengo conocimiento. Habrá ido afuera, no entraba a la casa. [...] Era para ir al tenis. No se ha entregado nada. En ningún momento le he entregado nada”, aseveró.

Nombramiento

De acuerdo con la fiscalía, Vizcarra colocó a Misad en el cargo de asesor de la dirección de Provías Descentralizado para que le informe sobre los presuntos actos ilícitos del director de esa entidad entre el 2018 y el 2020, Carlos Revilla. Este también es señalado como integrante de ‘Los Intocables de la Corrupción’.

Sobre esa hipótesis fiscal, Misad aseguró a “Punto Final”. “Es falso. Yo solo fui a hacer mi trabajo. Nunca he comentado ni investigado. [...] Nunca he conversado los temas [con Vizcarra] porque él estaba ocupado en sus temas que tenía que hacer como ministro [de Transportes y Comunicaciones].

No obstante, Vizcarra reconoció que conversó con Misad antes de que este sea nombrado asesor. “Él me dijo que tenía interés y quería trabajar en la administración pública”.