Esto fue advertido por el fiscal Freddy Niño -del Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder- durante la audiencia judicial por este caso desarrollada este jueves. Allí, el representante del Ministerio Público comenzó a sustentar su pedido de prisión preventiva por este caso. La solicitud alcanza a Mauricio Fernandini, a la empresaria Sada Goray y a dos exdirectores del FMV: Pedro Arroyo y Roger Gavidia.

Para el Ministerio Público, Sada Goray encargó a su amiga Pilar Tejero buscar un acercamiento a algún funcionario del gobierno de Pedro Castillo cuando este recién comenzaba, en agosto del 2021 para “tener llegada” con el poder político. Tijero, a su vez, le pidió a su primo Mauricio Fernandini buscar dicho contacto, apelando a su rol como periodista. Esto se concretó mediante una conversación por WhatsApp con el entonces ministro de Vivienda, Geiner Alvarado, quien lo puso en contacto son Salatiel Marrufo, jefe del gabinete de asesores del sector.

El fiscal comenzó su exposición ante el juez Raúl Justiniano, encargado de evaluar la solicitud, con una reseña del caso. Así, explicó que se indagan los presuntos pagos de Sada Goray por S/ 5.4 millones a funcionarios del gobierno de Pedro Castillo a través del exasesor Salatiel Marrufo, hoy colaborador del Ministerio Público. Esto a cambio de beneficios a sus intereses empresariales mediante nombramientos de recomendados suyos en el FMV y en otras entidades dependientes del gobierno de Pedro Castillo, como la Sunarp y la SBN.

Establecido el contacto con el asesor, agregó el fiscal, los investigados comenzaron a reunirse. En uno de estos encuentros, del 8 de septiembre, Sada Goray accedió a pagar S/ 4 millones para que se nombre a directores en el Fondo Mivivienda que favorezcan a los intereses de su conglomerado empresarial, Marka Group, el cual buscaba desarrollar proyectos con esa entidad. Para esto también remitió los CV de las personas a nombrar, allegadas a ella. Todo esto según la tesis del Ministerio Público.

Información omitida, oportunidad perdida

Luego, el fiscal se detuvo en detallar el concepto de los “bonos de éxito” supuestamente pagados por Sada Goray a Mauricio Fernandini y a Pilar Tijero. De acuerdo con la tesis de la fiscalía, el periodista participó en las primeras cinco entregas de dinero a Salatiel Marrufo, por un total de S/ 3 millones, entre septiembre y diciembre del 2021.

El fiscal remarcó que este investigado no solo participó en el contacto con los funcionarios, las reuniones y las entregas de dinero. También se le atribuye haber tenido “pleno conocimiento” que el acuerdo ilícito entre los involucrados estaba dirigido a “defraudar al Estado”, ya que sabía cómo funcionaban los fideicomisos del FMV para desarrollar proyectos como los promovidos por Sada Goray.

Así, se postula que Mauricio Fernandini, en total, “habría recibido S/ 150 mil y US$ 80 mil” como bonos de éxito por el “despliegue” que realizó a favor de la presunta red de Sada Goray. Previamente, el investigado había intentado acogerse a una confesión sincera, admitiendo haber recibido solo S/ 60 mil por el alquiler de su departamento para que Sada Goray tenga reuniones.

No obstante, la fiscalía hoy considera que esa versión ha quedado desvirtuada por la evidencia recolectada y se inclina más bien por la línea de los “bonos de éxito”. Esto se refuerza con el hecho de que, para el Ministerio Público, el investigado omitió informar sobre hechos como una conversación vía WhatsApp con Sada Goray en diciembre del 2021.

“Esta persona se habría acogido a la institución de la confesión sincera. Sin embargo, del desarrollo de su alocución, habría omitido información relevante para que el esclarecimiento del hecho [...] Durante estos días de detención preliminar, el señor Fernandini no ha reparado esta declaración en la que se advierte omisión de datos. Guardó silencio pese a que se acogió a este beneficio de rebaja de la pena”, dijo el fiscal.

Con todo esto, señaló que la fiscalía “descartaría la posibilidad de que este investigado se acoja a algún beneficio, en tanto que ha perdido la oportunidad de brindar la información completa en su oportunidad”. “Ha tenido una segunda oportunidad dentro de su detención preliminar”, agregó.

La confesión sincera de Mauricio Fernandini ha sido desvirtuada por la fiscalía. Foto: Poder Judicial

El representante del Ministerio Público también detalló que se le atribuye el delito de lavado de activos por presuntamente introducir en el sistema bancario dinero de origen ilícito, fruto de estos actos de corrupción. Además, señaló -como informó El Comercio- que el investigado compró un departamento y un auto tras recibir los pagos de Sada Goray.

A su salida de la audiencia, el abogado de Mauricio Fernandini criticó que la fiscalía haya pedido su detención preliminar a pesar de que se acogió a la confesión sincera y de que -según él- “ha dicho su verdad, ha venido colaborando todo este tiempo”.

“Ha sido interceptado y detenido. Lo que dice el fiscal es: lo hemos detenido, le he dicho que vuelva a declarar y él no ha querido declarar. Entonces, él esta perdiendo la confesión sincera porque no quiere declarar, pero vamos al contexto, ¿dónde está? ¿cómo se encuentra?”, dijo Gino Dagnino.

Previamente, el abogado afirmó que su defendido “intentó acogerse a la colaboración eficaz desde el inicio y, claramente, la misma fiscalía le dijo que el conocimiento y participación de él en estos hechos no le permitían acogerse a ese beneficio”.

Los 10 millones de Sada Goray

Como parte de su exposición, el fiscal también hizo énfasis en que, en enero del 2022, Sada Goray “ofreció” 10 millones de soles a Salatiel Marrufo y Geiner Alvarado. Este dinero saldría de la simulación de la venta de un terreno en Piura para el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (Sencico).

El supuesto proyecto era que, de ese monto, dos millones vayan para Pedro Castillo para que los mantenga a ambos en su cargos. Según Salatiel Marrufo, Geiner Alvarado incluso le llegó a decir al expresidente que en julio de ese año le iba a dar dos millones.

De acuerdo con Marrufo, Alvarado le dijo a Castillo que “no pregunte de dónde es la plata, pero no es de licitaciones públicas”; mientras que el entonces mandatario le respondió: “gracias, tú te vas seguir quedando de ministro, nadie te va a sacar”.

Si bien dicho proyecto no se concretó, la fiscalía destaca que sí hubo un “acuerdo criminal” para ello, que se ve reflejado en el nombramiento del hoy investigado Gonzalo Arrieta como presidente ejecutivo del Sencico. Arrieta ya era por entonces uno de los directores del FMV nombrados por influencia de Sada Goray.

Un implicado fue gerente general del FMV hasta hace unos días

En otro momento de la audiencia, el fiscal advirtió que uno de los implicados en esta investigación ejerció hasta hace unos días como gerente general del FMV, lo que ha causado “inconvenientes” a su investigación. Se trata de Juan Carlos Toledo Baldeón, quien ocupó dicho cargo como encargado hasta el 17 de julio de este año, según reportó esa entidad a la Superintendencia del Mercado de Valores.

La fiscalía señaló que en una reunión del 30 de septiembre con los directores del FMV, Sada Goray enseño una pizarra en la que estaban escritos todos los cambios que quería concretar en las gerencias del FMV. Uno de ellos era la designación de Toledo Baldeón como gerente de operaciones, lo que se concretó días después. Luego, en octubre del 2022, se le encargó la gerencia general.

Anotación de Sada Goray donde se pone a Toledo Baldeón como gerente de operaciones, puesto que ocupa hasta la fecha

“A la fecha, el señor Juan Carlos Toledo Baldeón viene ejerciendo el cargo de gerente general del FMV. Y que, evidentemente, el Ministerio Público ha tenido algunos inconvenientes con la fluidez de la revisión de información. Por eso, el Ministerio Público ha puesto en conocimiento al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento de este tipo de obstáculos”, dijo el fiscal.

Desde el FMV indicaron El Comercio que Toledo Baldeón dejó la gerencia general por acuerdo del directorio y que “acaba de asumir el señor Carlos Falla Avellaneda”. Sin embargo, agregaron que tras dejar esa encargartura, volvió a su posición como gerente de operaciones.

Luego de que la fiscalía terminó de presentar los hechos bajo investigación a lo largo de casi cinco horas de audiencia, el juez suspendió la sesión hasta este viernes a las 10:00 a.m. Se prevé que el representante del Ministerio Público detalle allí la imputación individual contra cada uno de los investigados y la evidencia (elementos de convicción) contra cada uno, y que también participe la defensa de Sada Goray.