En un golpe certero, la Dirección contra el Terrorismo (Dircote), a cargo del coronel PNP Max Anhuamán, y representantes de la fiscalía desarticularon un clan familiar que venía adoctrinando a niños con el infame pensamiento ‘Gonzalo’. Otro organismo generado con los que Sendero Luminoso (SL) busca permanecer en el tiempo.

— Dentro de la estructura de la organización terrorista SL, ¿cuál era la función que tenía este grupo?

Voluntad Transformadora es un organismo generado, al igual que el Movadef. Eso tenemos que entender. No es una ONG ni nada, es un organismo generado por SL. En este caso, por su cabecilla Juan Santos Romero, ‘camarada JJ’, quien estaba trabajando en esa zona. Es un viejo conocido de la Dircote, ha sido parte de la ‘gran unidad número uno’ del Comité Regional Norte de Sendero Luminoso. Como tal, purgó 20 años de prisión en la cárcel, y ya vemos lo que está haciendo ahora.

— Fue condenado en 1994 a 20 años de cárcel, pero fue liberado antes, en el 2006. ¿Por qué salió?

Eso es un tema ya judicial. Nosotros somos policías.

— Salió libertad y siguió con esta ideología, haciendo un trabajo a favor de SL...

Por supuesto que sí, ya lo vemos. Él está cumpliendo la línea programática del partido, trabajando en base a lo que ellos denominan la ‘segunda reconstitución del partido’ para ir a su segundo Congreso y tener unos nuevos cabecillas. Eso es lo que está haciendo, cumpliendo al pie lo que, en su momento, escribió Abimael Guzmán.

— ¿Qué mensaje le deja este operativo? Es difícil estimar cuántos senderistas ya salieron de la cárcel, y no se han reformado...

Sobre eso no le puedo precisar, no puedo especular. Acá en Dircote hablamos sobre hechos. Y un hecho es lo que acabamos de probar ahorita: que esta persona, un sentenciado por terrorismo, en libertad ha seguido impregnando con esta nefasta ideología a nuestros niños, que es lo más grave que ha podido hacer.

“Están cumpliendo al pie lo que, en su momento, escribió Abimael Guzmán”, remarca el coronel PNP Max Anhuamán. (Foto: Joel Alonzo / GEC) / JOEL ALONZO

—¿Por qué es importante para ellos elegir a niños?

Ellos quieren cambiar la vida del país, es notorio. Esos hoy niños, impregnados en su alma con esa nefasta ideología de pensamiento ‘Gonzalo’, en unos años van a ser ciudadanos, van a votar. ¿A quiénes van a elegir? ¿Por quiénes van a votar? Ellos (Sendero Luminoso), tienen un trabajo de largo aliento. Sin embargo, nosotros estamos detrás de esta situación.

—¿Cuántos niños habrían sido captados?

Estamos en proceso investigatorio, pero según las imágenes que ustedes han podido ver, se trata de una regular cantidad de niños; que son víctimas por si acaso. Esos niños no saben lo que es SL, el pensamiento ‘Gonzalo’, pero ya les están envenenando el alma.

—¿Se sabe cuántos colegios lograron penetrar?

Estamos en proceso investigatorio, y por intermedio de su diario hago un llamado a los padres de familia que puedan reconocer a este sujeto que se presentaba como psicólogo, para que lo denuncien.

—¿Por qué es importante?

Vamos a ver qué cantidad de niños han sido infectados y malogrados el alma con esta ideología. Segundo, que ellos deben de saber que las autoridades están para eso. La Policía, el Ministerio Público, estamos justamente para resguardarlos y no nos vuelvan a envenenar a nuestra juventud. Ya hemos pasado los años 80, no nos olvidemos de los atentados, de los coches bombas, todo. Por el momento no lo tenemos. La lucha ha pasado a otro nivel, a la lucha ideológica. ¿Quién lo dijo en su momento? Abimael Guzmán. El terrorismo está vigente, es la más clara demostración, y apuntando a futuro, ese es el problema.

— Uno de los cabecillas dijo en una reunión que trasladaba saludos de la ‘camarada Miriam’. ¿Había contacto con la cúpula de SL?

A ellos les llegan directivas por intermedio de lo que nosotros denominamos las ‘correas de transmisión’. Ya sabemos que la que está a cargo ahora de la nueva Fracción Roja de SL es la camarada ‘Miriam’, Elena Iparraguirre. Entonces de ahí baja. Por eso es que él cumple con dar los mensajes. Ellos siguen organizados. Es más, recibieron la visita de Nastia del Pozo y de Nora Alba, investigadas también en el caso Olimpo y Perseo. Que quede claro: el Movadef es un organismo de SL; y Voluntad Transformadora, es otro organismo de SL. Así están trabajando.