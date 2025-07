Fiscalía advierte penetración del crimen organizado en la minería ilegal: entre S/18 mil y S/33 mil diarios por equipo

“La minería ilegal moviliza, transporta y transforma capitales por hasta siete veces más que el narcotráfico” , comentó la fiscal de la Nación, Delia Espinoza. En la sede del Ministerio Público, se llevó a cabo una conferencia donde se presentó un balance sobre la labor efectuada por las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA), pero también los retos y desafíos que se vienen afrontando. La minería ilegal es uno de los delitos a los cuales están abocadas.

Lima, 10 de julio del 2025.

Cifras de terror

El fiscal coordinador de las FEMA, Frank Almanza Altamirano, explicó que la minería ilegal “genera absoluta preocupación” en el Ministerio Público, pues se trata de un “delito fuente”; es decir, uno del que se derivan otras formas de criminalidad. A partir de la minería ilegal —agregó — se genera la trata de personas, sicariato, extorsión, lavado de activos, entre otros delitos.

A nivel nacional, suman más de 7,200 carpetas fiscales por minería ilegal. Según la fiscalía, son diez las regiones en donde hay “marcada actividad minera y acciones de violencia”. Estas son: Loreto, Amazonas, Piura, Ucayali, Madre de Dios, Arequipa, Apurímac, Ayacucho, Áncash y Puno, respectivamente.

También comentó que la minería ilegal implica una pérdida anual estimada de más de S/22 mil millones, lo que significa casi del 2.5% del Producto Bruto Interno (PBI).

Pero un ejemplo aterrizado permite entender la situación, en su real dimensión. Almanza explicó ante los periodistas que un solo motor destinado para la actividad de la minería ilegal (que puede costar unos S/50 mil) está generando una ganancia de 50 a 80 gramos de oro al día; es decir, casi S/18 mil. Y una excavadora o maquinaria pesada (valorizada en unos S/900 mil) puede producir 150 gramos diarios: S/33 mil, cada día.

“Esta minería ilegal, como aparentemente se quiere hacer pasar, no es una minería de subsistencia; no se puede equiparar a un minero ilegal con un agricultor. (...) No es una actividad donde se tengan muy pocos ingresos o que se trabaje ahí para sobrevivir”, expresó el coordinador nacional de las fiscalías especializadas.

El factor crimen y por qué es más atractiva

Pero Almanza también confirmó la penetración del crimen organizado en la minería ilegal, pues se ha vuelto mucho más “atractiva” al tener mayor rentabilidad (la onza de oro en mercados internacionales está costando US$3500), penas más bajas (en caso de condena) y porque hay “vacíos legislativos que generan impunidad”.

En suma, el narcotráfico ya ha dejado de ser tan rentable como lo era en años anteriores y ahora hay “indicios importantes de que el narcotráfico está metiendo su dinero en minería ilegal” , apuntó.

“Se pretende confundir a la población diciendo que únicamente son mineros que hacen actividad de supervivencia. Luego de ver 13 muertos en Pataz, de incautar a diario armas de guerra, de verificar ese nivel de violencia que se está dando en Puerto Maldonado (Madre de Dios), en La Rinconada (Puno), no se puede hablar de que no hay presencia de crimen organizado” , subrayó en otro momento.

Mencionó, en La Libertad, a Los Pulpos, Los Parqueros de Pataz, La Gran Alianza, La Gota Norteña, el Tren de Aragua. En Madre de Dios, a Los Guardianes de la Trocha; en Puno, a Los Chicos Malos; mientras que en la frontera con Brasil y Colombia al Comando Vermelho.

En ese contexto, Amanza también cuestionó el Reinfo (Registro Integral de Formalización Minera), el cual “es el escudo protector perfecto para el minero ilegal”. Y dijo que desde el Ministerio Público se oponen a que el mismo se prolongue de manera indefinida.

También apuntó hacia otras “limitaciones legislativas”, la cuales lejos de coadyuvar a la lucha contra la minería ilegal vienen significando un retroceso.

Hizo referencia, por ejemplo, a la modificación de la figura de crimen organizado, para lo cual el Congreso elevó la valla a más de cinco años y “ningún delito ambiental puede ser ya investigado en crimen organizado”. También mencionó la modificación a la figura de extinción de dominio, entre otras.