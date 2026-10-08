El ministro de Justicia dispuso una nueva conformación de la Comisión de Gracias Presidenciales. (Foto: USI)
El ministro de Justicia dispuso una nueva conformación de la Comisión de Gracias Presidenciales. (Foto: USI)
Por Redacción EC

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) actualizó la conformación de la Comisión de Gracias Presidenciales, mediante resolución ministerial publicada este miércoles 7 de octubre en una edición extraordinaria del Diario Oficial El Peruano.

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