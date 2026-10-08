El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) actualizó la conformación de la Comisión de Gracias Presidenciales, mediante resolución ministerial publicada este miércoles 7 de octubre en una edición extraordinaria del Diario Oficial El Peruano.

De acuerdo con la RM N.º 380-2026-JUS, la nueva conformación de los cuatro integrantes designados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es la siguiente: Gonzalo Carlos Muñoz Hernández, quien preside la comisión; Ivar Jesús Calixto Peñafiel, Jhoselyn Almendra Chomba Chuman y Martín Antonio Salgado Arroyo.

Nueva conformación de la Comisión de Gracias Presidenciales.

Con esta modificación, Gonzalo Muñoz asume la presidencia en reemplazo de Magno Abraham García Chávarri. También, ingresa como nueva integrante Jhoselyn Almendra Chomba Chuman.

Por su parte, Ivar Jesús Calixto Peñafiel y Martín Antonio Salgado Arroyo permanecen como integrantes de la comisión.

La anterior conformación registrada por el propio MINJUSDH estaba integrada por Magno Abraham García Chávarri, quien la presidía; Ivar Jesús Calixto Peñafiel; Martín Antonio Salgado Arroyo; y Pablo Michael Huerta Canales.

Esta composición figuraba en el directorio oficial de la Comisión de Gracias Presidenciales actualizado por el ministerio en junio de 2026.

La comisión es el órgano colegiado encargado de analizar y proponer al presidente de la República la concesión de gracias presidenciales, entre ellas indultos comunes y por razones humanitarias, derechos de gracia y conmutaciones de pena.