La Dirección de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia, rechazó una solicitud de indulto presentada por el congresista Elías Varas Meléndez a favor del golpista Pedro Castillo, debido a que no cumplía con los requisitos para proceder a su evaluación en la Comisión de Gracias Presidenciales.

Mediante el informe N°041-2026-JUS/DGAC-DGP, el Director de Gracias Presidenciales, Jhoner Quispe Romani, informó al director general de la Dirección General de Asuntos Criminológicos, Edward Vega Rojas que la documentación presentada por Varas Meléndez “no presenta los requisitos exigidos por el Reglamento Interno de la Comisión de Gracias Presidenciales para la evaluación de una gracia presidencial” .

“Asimismo, de la revisión de su solicitud se aprecia que no define claramente el tipo de gracia presidencial que solicita ”.

Informe de la Dirección de Gracias Presidenciales sobre solicitud de indulto a Pedro Castillo.

La Dirección apunta que existen diferentes tipos de gracias presidenciales para la población penitenciaria, las cuales son el indulto, la conmutación y el derecho de gracia.

La Dirección de Gracias Presidenciales, que ejerce la Secretaría Técnica de la Comisión de Gracias Presidenciales, recibe las solicitudes para su calificación y posterior evaluación por parte de la Comisión. La solicitud ingresó a la Dirección con fecha 14 de julio de 2026.

Finalmente, recomienda “remitir el presente informe al Despacho Viceministerial de Justicia, para los fines de su atención y brindar respuesta al citado congresista de le república”.