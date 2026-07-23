Solicitud no cumplía los requisitos para que proceda a su evaluación por parte de la Comisión de Gracias Presidenciales.
Solicitud no cumplía los requisitos para que proceda a su evaluación por parte de la Comisión de Gracias Presidenciales.
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Por Redacción EC

La Dirección de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia, rechazó una solicitud de indulto presentada por el congresista Elías Varas Meléndez a favor del golpista Pedro Castillo, debido a que no cumplía con los requisitos para proceder a su evaluación en la Comisión de Gracias Presidenciales.

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