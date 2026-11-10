Las condenas por el delito de corrupción comprenden a 509 funcionarios públicos, 320 servidores y 287 particulares. (Foto: Andina)
Las condenas por el delito de corrupción comprenden a 509 funcionarios públicos, 320 servidores y 287 particulares. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Un total de 1.116 personas sentenciadas por delitos de corrupción logró el Ministerio Público en todo el territorio nacional entre enero y septiembre de 2026, como resultado de la labor de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios (FECOF).

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