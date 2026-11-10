Un total de 1.116 personas sentenciadas por delitos de corrupción logró el Ministerio Público en todo el territorio nacional entre enero y septiembre de 2026, como resultado de la labor de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios (FECOF).

La cifra, dada a conocer durante la ceremonia por el XXVI aniversario de dicho subsistema del Ministerio Público, forma parte de un total de 585 sentencias condenatorias en primera instancia, en las que además se consiguió que se fije el pago de S/ 88 millones 250 mil 324,82 por concepto de reparación civil a favor del Estado.

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Durante la presentación de este balance, el fiscal superior coordinador nacional de las FECOF, Reggis Chávez Sánchez, informó que las condenas comprenden a 509 funcionarios públicos, 320 servidores y 287 particulares, entre los cuales figuran 15 gobernadores regionales, 41 alcaldes provinciales y distritales, 110 gerentes públicos, 95 policías y 37 docentes y directivos escolares.

Asimismo, precisó que el mayor número de condenas está asociado a los delitos de negociación incompatible, colusión simple y colusión agravada. Todo ello como resultado de las rigurosas investigaciones y diversas medidas limitativas y de coerción obtenidas judicialmente.

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Entre ellas figuran 42 órdenes de prisión preventiva, 284 levantamientos del secreto de las comunicaciones, 171 levantamientos del secreto bancario, así como 108 incautaciones, 33 allanamientos y 31 operativos.

En su discurso, Reggis Chávez compartió también el balance de las acciones realizadas por la Coordinación Nacional de las FECOF, en el marco de la cooperación internacional e interinstitucional, capacitación, prevención y uso de recursos tecnológicos.

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El acto de conmemoración institucional contó con la presencia de los fiscales supremos Luis Arce Córdova y Víctor Rodríguez Monteza, al igual que de presidentes de Juntas de Fiscales Superiores, coordinadores nacionales, representantes de organismos de cooperación internacional y entidades afines al sistema anticorrupción.