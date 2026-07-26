El Ministerio Público dispuso una reorganización de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos mediante la Resolución de la Fiscalía de la Nación N.° 2205-2026-MP-FN, publicada este domingo en el diario oficial El Peruano.

La medida contempla la conclusión de diversas designaciones y nuevos nombramientos en fiscalías nacionales especializadas y despachos penales de Lima.

Uno de los principales cambios es el traslado del fiscal superior titular Rafael Ernesto Vela Barba, quien deja la Segunda Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Lavado de Activos para ser designado en la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada en la misma materia. Junto a él también fue designado en ese despacho el fiscal adjunto superior Raffael Leonardo Flores Mego.

Reorganizan fiscalías de lavado de activos y crimen organizado.

Asimismo, la Fiscalía de la Nación dio por concluidos los nombramientos provisionales y las designaciones de los fiscales Marlleny Paola Morales Yataco, Angélica María Ccallo Carazas, Rosa Elvira Rosales Zaragoza y Raúl Antonio Carbajal Sedano, quienes retornarán a ejercer funciones conforme a sus plazas titulares. La resolución señala que esta decisión responde a la reorganización de las fiscalías especializadas y a las condiciones resolutorias previstas para los nombramientos provisionales.

Como parte de la reestructuración, la fiscal Elssie Salette Garavito Chang fue encargada de la Segunda Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Lavado de Activos, en adición a sus funciones, hasta que se emita una nueva disposición. La Fiscalía justificó la medida en la necesidad de garantizar la continuidad del servicio y la eficacia en las investigaciones por delitos de lavado de activos.

En la parte considerativa de la resolución, el Ministerio Público sostiene que la reorganización busca fortalecer la probidad y la eficacia en la conducción de las investigaciones por lavado de activos, así como optimizar el funcionamiento de estas fiscalías especializadas en el marco de su Plan Estratégico Institucional y de las facultades del Fiscal de la Nación para dirigir y reformular la política institucional.