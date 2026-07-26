Fachada del Ministerio Público. (Foto: GEC)
Fachada del Ministerio Público. (Foto: GEC)
/ VIOLETA AYASTA
Por Redacción EC

El Ministerio Público dispuso una reorganización de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos mediante la Resolución de la Fiscalía de la Nación N.° 2205-2026-MP-FN, publicada este domingo en el diario oficial El Peruano.

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