Juzgado definirá si cabecilla del MRTA sale en libertad en enero próximo o continúa en la cárcel

La Corte Superior Nacional de Justicia Especializada llevará a cabo este miércoles 26 de noviembre una audiencia en donde se evaluará el pedido de 18 meses de prisión preventiva en contra de Víctor Polay Campos, cabecilla del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), a propósito del ‘Caso Las Gardenias’.

En este expediente, Polay está acusado de homicidio calificado y terrorismo agravado, cargos por los que la fiscalía requiere cadena perpetua en su contra. Ello por haber implementado una política de eliminación y vulneración de homosexuales, drogadictos, entre otros.

Específicamente, la decisión que adopte el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria será determinante, pues en paralelo Polay está próximo a cumplir la condena por terrorismo que se le impuso en el 2006, y que fue incrementada poco después a 35 años. La pena vence este 3 de enero.

En su requerimiento, al que accedió El Comercio, la fiscalía advierte un “incremento de peligro procesal” y remarca que la comparecencia simple en este expediente ya no es suficiente, al hacer referencia a que está próximo a obtener su libertad.

Polay no posee arraigo en el país y su círculo cercano —el resto de la cúpula del MRTA, también procesada— ya está en el exterior. Tampoco tiene inmuebles a su nombre, pues jurídicamente están embargados producto de su condena en 2006.

“Lo cual genera la posibilidad que este mismo acusado realice lo propio, es decir, es eminente que cuando salga en libertad se fugue del país, evadiendo así la justicia y abandonando territorio nacional intentando eludir un nuevo proceso legal o una medida judicial”, sostiene el Ministerio Público.

La audiencia se llevará a cabo este miércoles a las 9:00 a.m. Polay permanece recluido en la Base Naval del Callao.