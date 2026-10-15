Las Elecciones Generales 2026 se llevaron a cabo con serias deficiencias en la administración del proceso electoral.
Las Elecciones Generales 2026 se llevaron a cabo con serias deficiencias en la administración del proceso electoral.
Por Redacción EC

La Municipalidad Metropolitana de Lima y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se pronunciaron sobre la Resolución N.° 8 del Quinto Juzgado Constitucional de Lima, que abordó las demoras registradas durante las elecciones generales del pasado 12 de abril.

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