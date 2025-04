El canciller peruano, Elmer Schialer, ha dicho que el Perú otorgó el salvoconducto porque la convención internacional sobre el asilo político obliga a hacerlo, al margen de si está de acuerdo o no con el asilo otorgado por el otro país. Al respecto, hay juristas que le dan la razón, pero también hay otros que sostienen que el gobierno de Dina Boluarte sí podía rechazarlo, lo que hubiese llevado a que Nadine Heredia permanezca en la embajada brasileña en Lima.

“El gobierno peruano no estaba obligado a entregarle al salvo conducto, porque quien faltó al propio tratado fue el gobierno de Brasil”, opina James Rodríguez, abogado especializado en temas de extradición. “El tratado indica claramente que Brasil no puede darle asilo político a una procesada, más aún cuando ya había escuchado su sentencia y se refugia en la embajada para huir de la justicia. Al darle salvoconducto, desde mi punto de vista, el gobierno peruano corrobora la posición de Brasil, al certificar que supuestamente Nadine Heredia era una perseguida política, cuando no es así”.

Para el penalista Carlos Caro, sin embargo, el Perú no tenía otra opción que dar el salvoconducto. “Es un tema del derecho pena internacional. Brasil tiene una decisión que Perú tiene que respetar. Al otorgarle el asilo, ellos la consideran perseguida política, aunque sea mentira”, indicó. “En términos de legalidad internacional, la calificación que hace el país que da el asilo (Brasil) es una calificación unilateral, no la puedes cuestionar desde la legalidad peruana. Bajo esa lógica, lo único que le quedaba al estado peruano era darle salvoconducto porque es lo que dice el tratado”.

El fiscal Germán Juárez, integrante del Equipo Especial Lava Jato y responsable de la acusación por la que Nadine Heredia fue condenada, también ha dicho que el Perú no tenía otra opción que darle el salvoconducto. No obstante, consideró que el gobierno peruano debió protestar o emitir un pronunciamiento en rechazo del asilo y para dejar en claro a sus pares brasileños que la ex primera dama no es una perseguida política.