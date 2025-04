El Gobierno de Dina Boluarte fue notificado de esa decisión y brindó salvoconductos a Heredia y su hijo menor, para que puedan viajar a Brasil.

Heredia ingresó a la embajada de ese país en Lima el lunes por la mañana. Esto mientras el Tercer Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional leía, en audiencia, el adelanto del fallo en su contra.

Para justificar su ausencia ante el tribunal, desde su entorno familiar se dijo que había sido internada en una clínica.

El abogado Wilfredo Pedraza, defensor legal de Humala, aseguró a la prensa que Heredia se encontraba con descanso médico por una intervención quirúrgica.

“Ella ha sido intervenida quirúrgicamente hace dos semanas. Tiene descanso médico. No tengo los detalles de esa situación, soy abogado del señor Humala, pero tiene descanso médico por 30 días”, aseguró.

A la lectura del adelanto del fallo solo se presentó Humala, quién también recibió 15 años de prisión. El exmandatario será recluido en el penal de Barbadillo, donde también se encuentran presos Alejandro Toledo, con sentencia en primera instancia; y Pedro Castillo, bajo prisión preventiva.

La misma sala dispuso una orden de captura contra Heredia para que sea ubicada e ingrese a una cárcel. Hasta ese momento, se desconocía la estrategia de la exprimera dama, quien fue condenada por los aportes ilícitos que recibió el Partido Nacionalista para las campañas electorales del 2006 y 2011.

Notificación a la cancillería

En un mismo día, la Embajada de Brasil comunicó al Ministerio de Relaciones Exteriores el ingreso de Heredia a sus instalaciones, la solicitud de asilo y, horas después, la aceptación del mismo.

La cancillería informó mediante un comunicado que el asilo se otorgó en concordancia con lo establecido en la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, conocida como la Convención de Caracas, de la cual Perú y Brasil son parte.

El abogado Julio Espinoza, representante legal de Heredia, informó la noche del martes que el viaje a Brasil “es cuestión de horas”.

“[Heredia] ingresó a la embajada aproximadamente a las 12:30 [pm], cuando se produce la lectura [del adelanto de sentencia]. Es una decisión personal, familiar, absolutamente legítima después de un proceso que ha durado cerca de 10 años”, dijo en diálogo con Canal N.

Consideraciones políticas

Durante el juicio contra Humala, Heredia y otros, la fiscalía señaló que “está acreditado que el Partido de los Trabajadores”, de Lula da Silva, apoyó económicamente la candidatura presidencial de Humala del 2011, con aproximadamente 3 millones de dólares, con fondos provenientes de Odebrecht.

Destacó que el empresario Marcelo Odebrecht, exdirector de la constructora del mismo nombre, reconoció ante la fiscalía que en Brasil se le pidió apoyo a la candidatura de Humala por la “proximidad ideológica” con el mandatario de ese país.

Por el Caso Lava Jato, Lula da Silva llegó a pasar 580 días en prisión. Aunque fue condenado por corrupción y lavado de dinero, luego el proceso fue anulado.

Humala y Heredia han realizado varios viajes a Brasil desde que incursionaron en la política, para participar de eventos del Partido de los Trabajadores.

Incluso, Humala se reunió personalmente con Lula da Silva en Brasil antes de la segunda vuelta de 2006. La cita fue considerada como parte de un intento por fortalecer la imagen política de Humala en la región.

Anoche, el fiscal a cargo del caso, Germán Juárez, señaló que el pedido de asilo de Heredia confirmó el vínculo entre Humala y el Partido de los Trabajadores.

“Qué casualidad, Brasil. ¿Quién es el presidente de ese país? Lula da Silva. Ahí está la conexión. Queda nuevamente confirmada esa relación que hubo entre el Partido de los Trabajadores liderado por Lula da Silva con el señor Humala Tasso”, dijo en diálogo con RPP, antes de conocerse que finalmente el asilo fue aprobado.

Asilo exprés

El excanciller de la República Javier González - Olaechea dijo a El Comercio que “la decisión brasilera se ajusta a la Convención sobre el derecho de Asilo de 1954″.

“Ahora bien, llama la atención la celeridad con la que le ha otorgado el asilo a la señora Heredia”, añadió.

González - Olaechea precisó que “en base a la misma Convención, el gobierno no podía no otorgar el salvoconducto”.

En tanto, en opinión del embajador en retiro Carlos Pareja, “ambos países han preferido salvaguardar las buenas relaciones bilaterales. De allí la rapidez con la que se han precipitado los acontecimientos”.

Sin retorno

La Convención de Caracas permite conceder asilo a personas perseguidas por motivos políticos, pero excluye a quienes enfrentan procesos por delitos comunes.

El internacionalista Francisco Belaunde explicó que fue responsabilidad del país que otorga el asilo —en este caso, Brasil— determinar si el proceso contra la exprimera dama tuvo un trasfondo político.

“El Perú puede opinar lo que quiera, pero si el país que otorga el asilo dice: ‘Este caso lo merece’, pues el Perú tiene simplemente que cumplir y se acabó el tema. No hay nada más que hacer. Brasil no está obligado a dar explicaciones ni a justificar su decisión”, subrayó Belaunde.

Precisó que el país no puede buscar repatriar a Heredia mediante un proceso de extradición.

Añadió que por la rapidez con la que se resolvió otorgar el asilo, se infiere que los Humala - Heredia venían realizando coordinaciones con las autoridades brasileñas.

En opinión de Belaunde, el presidente brasileño podría sentir afinidad con la situación de Heredia, especialmente si considera que él mismo atravesó un proceso similar.

“Para ellos, y particularmente para Lula da Silva, el caso Lava Jato y la politización de la justicia son temas muy sensibles. No ha sido sorprendente que le concedan el asilo a Nadine Heredia”, concluyó.

Evitaron riesgo

Para el coordinador del equipo especial de fiscales del caso Lava Jato, Rafael Vela, ha quedado demostrado que la orden de arrestar de inmediato a Humala fue la correcta.

“Sin duda que [el asilo] se trata de consideraciones de carácter diplomático, pero que reafirman que el colegiado del Poder Judicial estuvo en lo correcto cuando ejecutó de inmediato la sentencia. Si no, de repente estaríamos ante la posibilidad de que no solo sea la señora Heredia quien esté eludiendo la acción de la justicia, sino el propio señor Humala en su oportunidad”, dijo.

Preguntas claves

Antes de conocerse la decisión del Gobierno de Brasil, el excanciller de la República Javier González-Olaechea y el embajador en retiro Carlos Pareja respondieron interrogantes planteadas por este Diario sobre la situación de Nadine Heredia.

Aquí compartimos las respuestas. Aunque algunas podrían haber perdido vigencia, otorgan más información sobre la figura del asilo.

González-Olaechea: Lo ocurrido está en una zona gris entre lo jurídico y lo político

— ¿Considera que el pedido de asilo presentado por Nadine Heredia ante el gobierno de Brasil tiene sustento jurídico o político?

No corresponde que me pronuncie sobre el fondo de la imputación penal a la señora Heredia. No obstante, si al momento de dictar el veredicto no se había producido la lectura completa de la sentencia y como el colegiado de primera instancia dispuso que la pena determinada se hiciera efectiva provisionalmente, habría un incumplimiento constitucional. Siendo así, lo ocurrido ayer [martes 15] está en una zona gris entre lo jurídico y lo político.

— Desde su experiencia, ¿cuáles son los criterios que usualmente evalúa un país como Brasil para conceder asilo político a una persona investigada o procesada judicialmente?

Todos los criterios conforme a la Convención sobre Asilo Diplomático suscrito en Caracas en 1954 y entrado en vigor el mismo año y del cual Brasil y Perú somos parte. Conforme al artículo segundo, todo Estado tiene el derecho a otorgar asilo, pero no está obligado a darlo ni a ofrecer explicaciones en ningún caso por cuanto le corresponde al Estado asilante calificar la naturaleza delictiva u otros motivos.

La señora Heredia ha sido condenada, con las singularidades que ya he señalado, en primera instancia. Posiblemente apele o pida nulidad por vicio procesal.

— En caso de que Brasil conceda el asilo, ¿qué implicancias tendría esto para las relaciones bilaterales con Perú y para los procesos judiciales en curso contra Nadine Heredia?

Ninguna implicancia inmediata.

Carlos Pareja: Teóricamente, no procedería otorgarle el asilo

— ¿Considera que el pedido de asilo presentado por Nadine Heredia ante el gobierno de Brasil tiene sustento jurídico o político?

Nadine Heredia ha sido sentenciada por delito común; teóricamente, de acuerdo a la Convención sobre Asilo, no procedería otorgárselo. Si bien ya debe cumplir condena, aún falta la la decisión de la Corte Suprema.

— Desde su experiencia, ¿cuáles son los criterios que usualmente evalúa un país como Brasil para conceder asilo político a una persona investigada o procesada judicialmente?

El país al que se le ha solicitado el asilo debe evaluarlo con mucho detenimiento antes de decidir si realmente existe una persecución política al solicitante de asilo.

— ¿Qué pasos sigue el Estado receptor, en este caso Brasil, una vez que recibe una solicitud de asilo político? ¿Cuál es el rol de la Cancillería peruana en este proceso?

El primer lugar, el gobierno brasileño debe estudiar el pedido de asilo y decidir si corresponde otorgarlo o no otorgarlo.

Si no lo otorga, se invita al “huésped” a hacer abandono de la embajada. Este fue el caso del asilo solicitado por el ex presidente Alan García Pérez, quien tuvo que abandonar la residencia del Embajador de Uruguay.

El gobierno peruano tiene el deber de respetar la separación de poderes y no puede oponerse a la sentencia.

— En caso de que Brasil conceda el asilo, ¿qué implicancias tendría esto para las relaciones bilaterales con Perú y para los procesos judiciales en curso contra Nadine Heredia?

El Perú debe hacer prevalecer la buena relación con Brasil y trabajar este asunto por la vía diplomática a través de las cancillerías de ambos países y de sus respectivos embajadores acreditados en Brasilia y Lima.