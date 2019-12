Jefferson Moreno, defensa de la ex primera dama Nadine Heredia, aseguró que su patrocinada no tiene ninguna intención de salir del país y descartó que ella busque obstaculizar la investigación seguida en su contra por el proyecto del gasoducto sur.

Este lunes, en audiencia a cargo del juez Jorge Chávez Tamariz, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, el abogado presentó sus descargos frente al pedido de impedimento de salir del país contra Heredia.

Este requerimiento, por 18 meses, fue realizado por la fiscal Geovana Mori, del Equipo Especial del Caso Lava Jato, en donde también se comprende a otros exfuncionarios del gobierno de Ollanta Humala.

“Quiero señalar que la señora Heredia no solamente no quiere viajar, no tiene la intención de viajar —y así lo demuestra desde el 2016— sino que ella necesita estar en el país porque tiene citas médicas programadas”, refirió Jefferson Moreno.

Detalló las fechas de las citas: para el 9, 15 y 22 de enero del 2020.

Es en este punto en que el juez Chávez Tamariz le preguntó sobre por qué entonces se oponen a esta medida.

“No es que tenga una intención, pero es que no podemos permitir que se declare fundado un requerimiento de impedimento [de salida del país] que no cumple los requisitos”, respondió.

El abogado de Nadine Heredia también mencionó que han acudido a todas las citaciones de la fiscalía y que, en una ocasión, el 4 de noviembre último, se pidió una reprogramación porque la defensa se encontraba en otra audiencia el mismo día, pero que la exprimera dama igual se llegó a apersonar al Ministerio Público.

"Por ese lado, nosotros queremos descartar cualquier tipo de obstaculización o cualquier tipo de indebida participación en el proceso”, acotó Moreno.

La defensa insistió en que desde que se incluyó a su patrocinada en esta investigación preliminar por el gasoducto, en el 2017, y con otro fiscal, no ha salido del país. “Mientras existe el caso Gasoducto, [Heredia] no ha realizado ningún solo viaje”, dijo.

También aseguró que tiene un arraigo laboral al detallar que forma parte del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Nacionalista Peruano. “En realidad es remunerado [su labor], pero las cuentas del Partido Nacionalista también están embargadas”, apuntó en la audiencia.

En diálogo con El Comercio, Moreno precisó que el único ingreso que tiene la expareja presidencial es la pensión en calidad de exmandatario que recibe Humala.

—Declaraciones de Jorge Barata—

Entre los elementos de descargo presentados por el abogado de Heredia también están otras declaraciones que brindó Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en el Perú, pero respecto a otros procesos, las cuales pidió que se tomen en cuenta. Según explicó Moreno, allí se le consultó sobre si los supuestos aportes de la constructora al nacionalismo eran para obtener beneficios.

“Y el señor dice ‘yo ni siquiera pensé que el señor Ollanta Humala iba a ganar. Es más, yo estuve en total desacuerdo de que se apoye a la campaña del señor Humala’”, aseveró.

Sin embargo, el abogado negó que su patrocinada haya sostenido reuniones con directivos de Odebrecht para buscar un beneficio con la empresa y que ella no tenía injerencia en el proceso de licitación, contrariando así lo que también señaló Barata en otra declaración que sí está incluida en este expediente.

Sobre este punto, la fiscal Geovana Mori dijo que las declaraciones de Barata estaban siendo corroboradas durante el proceso a través de otras declaraciones de exfuncionarios de Proinversión, quienes han reconocido reuniones en Palacio de Gobierno.

“Nuestra hipótesis es [...] una injerencia por parte de la señora Nadine Heredia manifestándose en diversos actos ejecutivos como son reuniones con los propios funcionarios de Pro Inversión, que tienen a cargo este proceso de licitación; reuniones con Odebrecht específicamente con el señor Barata”, apuntó.

Mencionó que la búsqueda en los servidores de Odebrecht ha sido reactivada recientemente y se va a ir dando información adicional. Hizo hincapié en que está pendiente la declaración de Jorge Barata este 30 y 31 de enero.

“No podríamos descartar que hubiera otros pagos [de Odebrecht], porque la búsqueda aún permanece”, puntualizó.