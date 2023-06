El Poder Judicial rechazó este jueves el pedido de la ex primera dama Nadine Heredia -procesada por el caso Gasoducto Sur Peruano- para viajar a Colombia por cuatro días a fin de realizarse un estudio médico.

El juez de investigación preparatoria Jorge Chávez Tamariz rechazó la solicitud hecha el pasado 30 de mayo por la defensa legal de la esposa de Ollanta Humala para los días 1 y 4 de junio.

El Ministerio Público cuestionó la necesidad del viaje, al señalar que la realización del examen médico que planteó Heredia Alarcón carece de necesidad y que ella actualmente tiene reglas de conducta que acatar, como el no ausentarse ni cambiar de domicilio sin avisar a las autoridades.

Asimismo, se advirtió el poco tiempo de anticipación con el cual se hizo el pedido formal, ya que recién la fiscalía fue notificada el 31 de mayo, un día antes de la fecha del viaje.

El abogado de Nadine Heredia señaló que ella debía atenderse en una clínica de Medellín, Colombia, para un examen de descarte de hiperplasia paratiroidea, único lugar donde aseguró que se cuenta con el reactivo para el mencionado estudio.

Chávez Támariz señaló que, si bien puede ser cierto que solo en Medellín se pueda realizar el mencionado examen, no había justificación para validar un viaje pedido con tan poco tiempo de anticipación.

“Previamente no ha informado de la ausencia en el país para el día de la fecha en que estaba señalado su viaje, y esto es entendible por la premura de su pedido, lo que no genera convencimiento para justificar (el viaje). No hay razones para poder conceder esta petición”, señaló el juez.

Nadine Heredia, junto a Ollanta Humala y otros procesados es denunciada por el presunto delito de organización criminal en el caso Gasoducto Sur Peruano.