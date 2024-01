La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional revocó resolución de primera instancia que declaró infundado requerimiento del Ministerio Público de variar regla de conducta a la ex primera dama Nadine Heredia, quien actualmente afronta juicio oral por delito de lavado de activos.

El tribunal resolvió reformar la regla de conducta de “no ausentarse del lugar de residencia ni variar de domicilio, sin previo aviso a la autoridad fiscal y judicial” por “la obligación de no ausentarse del lugar de residencia y variar de domicilio, sin previa autorización judicial”.

Sostiene que si bien se impuso inicialmente la obligación de no cambiar de residencia, el acto de “avisar” no cumple con la finalidad de prevenir idóneamente un eventual peligro de fuga de la procesada.

Además, la sala declaró infundado el extremo del recurso de apelación que buscaba revocar la resolución de primera instancia y se imponga a Heredia Alarcón la “regla de conducta de no salir del país, sin previa autorización judicial”.

“La obligación de no salir del país sin previa autorización judicial no es de recibo. Esconde una nueva medida más gravosa como es el impedimento de salida del país, la cual obedece a otros presupuestos y requisitos, los cuales no han sido invocados ni menos acreditados por el Ministerio Público”, concluye.

El fiscal Germán Juárez Atoche pidió que la ex primera dama sea condenada a 26 años y medio de prisión al acusarla por el presunto delito de lavado de activos en su modalidad agravada en perjuicio del Estado.

Asimismo, solicitó 20 años de prisión para el expresidente Ollanta Humala (2011-2016) a raíz de los presuntos aportes del Gobierno de Venezuela y Odebrecht para las campañas electorales del 2006 y 2011, respectivamente.