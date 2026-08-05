La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional informó que “es probable” que en las próximas 48 horas emita su resolución sobre el pedido de la exprimera dama Nadine Heredia y otros sentenciados para extender los efectos de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) a favor del expresidente Ollanta Humala (2011-2016).

“Se comunica que la resolución que recaiga será oportunamente notificada a sus casillas. El tribunal es muy probable que dentro de las 48 horas emita la resolución respectiva”, expresó el juez Josué Córdova Pintado.

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La sala evaluó el pedido presentado por la defensa de Heredia Alarcón contra la condena emitida en su contra por los aportes de las empresas brasileñas durante las campañas electorales del 2006 y 2011.

Junto a la ex primera dama, quien se encuentra asilada en Brasil, también solicitaron ser beneficiados con la sentencia del TC, el extesorero del partido Mario Julio Torres Aliaga y el Partido Nacionalista que actualmente ha perdido su inscripción política.

Como se recuerda, Nadine Heredia fue condenada a 15 años como coautora del delito de lavado de activos debido al financiamiento irregular de sus campañas electorales.

Quien intervino en la audiencia fue Ilan Heredia, hermano de la ex primera dama, quien pidió resolver “con urgencia” su solicitud, pues alega que perdió su derecho al libre tránsito, al trabajo, a la salud y a la continuidad de su proyecto de vida.

“Solicito respetuosamente que la extensión solicitada por mi defensa sea resuelta con la urgencia que esta sala reconoció en su resolución de respuesta a nuestro pedido”, subrayó el cuñado de Humala Tasso.