Nadine Heredia durante el juicio que acabó con su condena y la de Ollanta Humala. La sentencia fue finalmente anulada. (Foto: Archivo GEC)
Nadine Heredia durante el juicio que acabó con su condena y la de Ollanta Humala. La sentencia fue finalmente anulada. (Foto: Archivo GEC)
Por Redacción EC

La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional informó que “es probable” que en las próximas 48 horas emita su resolución sobre el pedido de la exprimera dama Nadine Heredia y otros sentenciados para extender los efectos de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) a favor del expresidente Ollanta Humala (2011-2016).

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