El hermano de Dina Boluarte, Nicanor Boluarte, trató de cambiar desde la clandestinidad y sin acatar los 36 meses de prisión preventiva ordenados en su contra, a sus abogados para que lo representen en el caso “Waykis en la sombra” y designar como parte de su defensa legal a Humberto Abanto. Sin embargo, su intentó no se pudo concretar porque no pudo ratificarlo personalmente ante el Poder Judicial.

El Comercio tuvo acceso al escrito que envió este jueves 21 de noviembre al despacho del juez Richard Concepción Carhuancho, quien aprobó el pedido de prisión preventiva en su contra dos días antes.

#LOÚLTIMO Desde la clandestinidad, Nicanor Boluarte buscó cambiar de defensa. Ante el PJ, presentó a Humberto Abanto como su nuevo abogado. Sin embago, el PJ pidió que él ratifique personalmente la decisión, lo que no se pudo. Por tanto el cambio de no se concretó @Politica_ECpe pic.twitter.com/kqNCo35gN1 — Víctor Reyes Parra (@nekroRP) November 22, 2024

En el documento, firmado por Humberto Abanto y otros abogados de su estudio, Boluarte anuncia que “subroga” a su anterior defensa legal y, en su lugar, designa como sus nuevos abogados defensores a quienes firman el escrito.

Además de Abanto, suscriben el texto Manuel Ibáñez Vizcarra, Gerardo Sergio Meza y Graciela Arce Rodríguez, entre otros.

Consultado por El Comercio, Humberto Abanto afirmó que el juez pidió que Nicanor Boluarte ratifique el cambio de la defensa, pero, como eso no es posible, le respondieron que “se tenga por no presentado el escrito”.

“Le dijimos que no es posible hacer eso y, por lo tanto, se tenga por no presentado el escrito. Así que el doctor (Luis) Vivanco sigue a cargo del caso”, detalló a este medio.

Hasta la fecha, la defensa legal de Nicanor Boluarte ha estado a cargo, en las audiencias de prisión preventiva, del abogado Luis Vivanco, quien encabezó este miércoles una conferencia de prensa defendiendo la decisión de su cliente de pasar a la clandestinidad como parte de su derecho a “sustraerse” de la justicia.

“Yo no tengo la ubicación ni puedo responder esa pregunta. Yo no sé dónde está el señor Nicanor Boluarte. Lo único que puedo decir es que entiendo que él está ejerciendo el derecho de toda persona a sustraerse, a no someterse a una decisión que a todas luces es arbitraria, injusta y presenta un claro tinte político”, aseveró ante la prensa un día después que se ordenara la prisión preventiva por 36 meses.