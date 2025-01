Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, no se conectó a la audiencia virtual donde se evalúa la apelación que presentó su defensa contra la orden de 36 meses de prisión preventiva dictada en su contra por el caso “Los Waykis en la sombra”.

Al ser consultado por el juez Iván Quispe sobre si su patrocinado se conectó a la sesión de este lunes 6 de enero, su abogado, Luis Vivanco, informó que no se encontraba conectado, con lo cual no ejerció su derecho a la defensa.

Vivanco también aseguró que no existen elementos de convicción que sustenten la medida restrictiva dictada contra su patrocinado y que la imputación de cohecho pasivo específico no existe porque no hay elementos que permitan determinar que ha tenido injerencia en la designación de prefectos.

“Ninguno de ellos puede ser elevado a la categoría de grave y fundado elemento de convicción”, aseveró en su intervención ante la Quinta Sala Penal Apelaciones Nacional de la Corte Superior Nacional.

LEE MÁS: Audio revela presunta propuesta de Mateo Castañeda a Harvey Colchado para intercambiar información

Por su parte, Jorge Ortiz Marreros, otro de los investigados en este caso y que también permanece prófugo de la justicia, aseguró desde la clandestinidad que se pondrá a derecho una vez que llegue a Lima.

“Ruego a ustedes que se haga justicia, no puede ser esta situación para mí muy delicada. Que siga el proceso de investigación, me allano a todo eso, pero que siga un debido proceso”, expresó.

“Yo estoy camino a Lima a ponerme a derecho luego de esta delación, porque sé que ustedes van a hacer justicia. Yo me someto a una justa investigación. No tengo nada, no hay nada”, agregó en su intervención.

La defensa de Nicanor Boluarte busca se le aplique las leyes 32138 y 32108 aprobadas por el Congreso, que modificaron los requisitos para imputar el delito de organización criminal.

Cabe indicar que estas normas ya beneficiaron al abogado Mateo Castañeda, investigado en el mismo caso, pues a fines de diciembre la misma sala revocó la orden de 24 meses de prisión preventiva contra el exabogado de Dina Boluarte y ordenó su libertad inmediata.

Nicanor Boluarte es investigado por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho activo genérico. Se encuentra prófugo de la justicia desde el 19 de noviembre del año pasado.