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Nicanor Boluarte afronta una investigación por el presunto delito de organización criminal. (Foto: Archivo El Comercio)
Nicanor Boluarte afronta una investigación por el presunto delito de organización criminal. (Foto: Archivo El Comercio)
Por Redacción EC

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional rechazó el recurso de excepción de improcedencia de acción presentado por Nicanor Boluarte, hermano de la expresidenta Dina Boluarte (2022-2025), para archivar el proceso seguido en su contra.

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