Nicanor Boluarte afronta una investigación por el caso “Los Waykis en la sombra”. (Foto: Archivo El Comercio)
Nicanor Boluarte afronta una investigación por el caso “Los Waykis en la sombra”. (Foto: Archivo El Comercio)
Por Redacción EC

El Tribunal Constitucional (TC) declaró fundado un recurso presentado por Nicanor Boluarte, hermano de la expresidenta Dina Boluarte (2022-2025), para excluir a suspendido juez Richard Concepción Carhuancho de su proceso por el caso “Los Waykis en la sombra”.

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