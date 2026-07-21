El Tribunal Constitucional (TC) declaró fundado un recurso presentado por Nicanor Boluarte, hermano de la expresidenta Dina Boluarte (2022-2025), para excluir a suspendido juez Richard Concepción Carhuancho de su proceso por el caso “Los Waykis en la sombra”.

Fue al aceptar la demanda de hábeas corpus presentada por la defensa de Boluarte Zegarra y también ordenó al Poder Judicial excluir a Concepción Carhuancho “de cualquier intervención y/o actuación procesal en lo que respecta al proceso penal”.

LEE MÁS: Poder Judicial rechaza recurso de Nicanor Boluarte para archivar investigación por organización criminal

Dicho recurso también fue presentado, de manera conjunta, por Mateo Castañeda, otro investigado del caso, por supuesta vulneración del principio de imparcialidad y del derecho a la libertad personal.

En su resolución, el TC señaló que el suspendido magistrado “no tuvo mayor reparo ni diligencia en resguardar la imagen de imparcialidad que le tocaba denotar en cualquier espacio o entorno, incluyendo el ámbito académico”.

Detalló que al presentar diapositivas en un curso en el instituto Udeapolis, que contenían imágenes de los investigados como parte del organigrama de una organización criminal, “evidentemente pone en entredicho la objetividad del juez emplazado y denota un notorio prejuicio en contra de los favorecidos”.

Por ello, el Tribunal remarcó que corresponde exhortar a Concepción Carhuancho “a que no vuelva a incurrir a futuro en la misma conducta lesiva de los derechos identificados, conforme a lo expresado supra”.

“De igual manera, al haberse constatado la falta de imparcialidad de dicho juez y en tanto no se encuentra garantizado que su actuación se lleve a cabo en un plano objetivo e imparcial, este colegiado considera pertinente ordenar que sea excluido de cualquier intervención y/o actuación procesal dispuesta o que se disponga en el marco del proceso penal vinculado al presente caso seguido contra los favorecidos”, subrayó.

Sentencia del Tribunal Constitucional sobre Nicanor Boluarte. (Foto: TC)

La fiscalía investiga a Nicanor Boluarte como líder de una presunta red criminal. Se le imputa haberse valido de contactos en diversas áreas públicas (Ministerio del Interior y otros) para lograr la inscripción de su partido Ciudadanos por el Perú (CPP), a través de prefectos y subprefectos nombrados a su pedido.

Por este caso, el entonces juez Richard Concepción Carhuancho dictó en noviembre del 2024, 36 meses de prisión preventiva contra Boluarte Zegarra por considerar que existen elementos que demostrarían que habría incurrido en los delitos imputados por la fiscalía. Sin embargo, la orden fue revocada gracias a una norma del Congreso.

Cabe indicar que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) suspendió por un plazo de seis meses a Concepción Carhuancho por un supuesto adelanto de opinión sobre el caso de Nicanor Boluarte, al compartir una diapositiva donde aparecía el investigado durante una ponencia en la institución Udeapolis.