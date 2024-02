El colaborador eficaz Jaime Villanueva comprometió en recientes declaraciones ante el Ministerio Público al exfiscal de la Nación Pablo Sánchez y a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez. Así lo reveló el programa “Milagros Leiva entrevista” esta semana.

Sobre Sánchez, Villanueva aseguró que este archivó la investigación del Caso Chinchero en el 2018 para facilitar que Martín Vizcarra asuma la presidencia.

“[...] Ahí se coordinó para que Pablo [Sánchez] archive el caso de Chinchero, y Vizcarra no tenga ningún problema en ser presidente. En ese tiempo, Pablo Sánchez me comentó que antes o al poco tiempo de que Vizcarra asuma la presidencia, se habían reunido [...]”, dijo.

Esas declaraciones las realizó ante el despacho de la fiscal suprema Delia Espinoza, durante una diligencia por la investigación que se le sigue a la exfiscal de la Nación Patricia Benavides.

Presunto intermediario

Villanueva también aseguró que le propuso a Sánchez que incorpore al fiscal José Domingo Pérez al Equipo Especial de Fiscales para el Caso Lava Jato.

Según su versión, luego se realizó “una serie de malabares administrativos” para que Pérez pase al equipo especial sin perder un bono que recibía como fiscal anticorrupción.

“Vino José Domingo. Lo entrevisté, conversé con él. Le pregunté si estaría dispuesto y me dijo que sí, y con eso fui y le propuse a Pablo, que [Rafael] Vela lo proponga porque tenía que ser de lavado [...] pero José Domingo había puesto como condición [...] no perder el bono que tenía como fiscal anticorrupción, entonces tuvieron que hacer una serie de malabares administrativos para que el señor vaya con su bono”, dijo.

Además, Villanueva aseguró que Pérez mantenía una relación cercana con el periodista Gustavo Gorriti, y que este último dirigió la investigación del Caso Cocteles.

Por ese caso, Pérez solicitó 30 años y 10 meses de prisión para la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por los presuntos delitos de organización criminal, lavado de activos, falsa declaración en procedimiento administrativo, falsedad genérica y obstrucción a la justicia.

“ [...] le pagaban su bono y él se hizo cargo del Caso Cocteles. Ya expliqué la relación con Gustavo, que era un poco el que dirigía la investigación. Gustavo venía bastante seguido a hablar con Pablo Sánchez. De hecho, Gustavo intercedió y hasta exigió que se contrate al fiscal [Stefan] Lenz”, señaló.

Según su testimonio, cuando Pérez encabezó un allanamiento por el Caso Cocteles, Sánchez trató de desvincularse de ese operativo y “se fue a visitar al director de La República, Chicho Mohme, y a los directores de El Comercio y Canal N”.

En diciembre del 2017, Pérez allanó los locales partidarios de Fuerza Popular. Aquella vez, precisó públicamente que no informó ni tenía por qué informar de esa diligencia a Sánchez, entonces fiscal de la Nación.

Sobre Rafael Vela

En otro momento, Villanueva dijo al despacho de la fiscal Espinoza que el fiscal Vela no quería que se conozca su presunta relación con el abogado José Luis Hauyón “porque tenía miedo de la reacción de José Domingo y de que IDL lo vaya a atacar por eso”

Según investigaciones fiscales, Hauyón fue presuntamente asesor en la sombra de Patricia Benavides e incluso la habría ayudado en su carrera fiscal.

A Hauyón se le imputa su interés por ser favorecido en investigaciones del subsistema fiscal de lavado de activos. Se menciona la indagación del Caso Sodalicio.

Pero también, según las indagaciones fiscales, habría buscado la destitución de Vela como coordinador del equipo Lava Jato y de las fiscalías de lavado de activos.

Pide investigación

Fujimori pidió el jueves pasado que se investiguen las afirmaciones de Villanueva sobre la supuesta interferencia del periodista Gorriti en el Caso Cocteles.

“La denuncia sobre la posible participación del señor Gustavo Gorriti en el trabajo fiscal de José Domingo Pérez y Rafael Vela confirmaría lo que siempre hemos sostenido sobre un proceso totalmente político. Espero sinceramente que se investigue a fondo esta denuncia hasta llegar a conocer todos los detalles de esta gran injusticia que me llevó a prisión tres veces y le hizo daño también a muchas personas inocentes”, dijo en la red social X, antes Twitter.

La excandidata presidencial añadió que tomará “todas las medidas” que le permite la ley “para que los responsables de esta operación política enfrenten una verdadera justicia”.

Acusa plan en su contra

El fiscal Pérez aseguró a El Comercio que se ha activado un plan en su contra para impedir que participe en el juicio oral del Caso Cocteles, que comenzará el próximo 1 de julio.

“Esto no es nada nuevo para mí. Estamos a meses de que se inicie el juzgamiento del Caso Cocteles y entiendo que todo esto es parte de una maquinaria planificada para sacarme de ese juicio oral”, señaló.

Pérez negó que Villanueva lo haya entrevistado para que ingrese al Equipo Especial de Fiscales del Caso Lava Jato.

“Yo soy fiscal desde el 2005 y en Lima desde el 2011. He conocido a Jaime Villanueva porque fue gerente de la escuela del Ministerio Público entre el 2015 y el 2016. [...] Pero yo soy fiscal titular. Soy fiscal de carrera. El señor Villanueva no me ha entrevistado. Al ser yo un fiscal titular, quien se comunica conmigo es el fiscal Rafael Vela. Me pidió mi autorización, entiendo que para solicitar al entonces fiscal de la Nación que dispusiera mi traslado del sistema anticorrupción al sistema de lavado”.

Sobre el bono, señaló: “Cuando comienzo a ver el caso de Keiko Fujimori y Fuerza Popular, me denunciaron por el bono anticorrupción. Pero ya lo dije años atrás, soy fiscal titular. Nunca he perdido mi condición de fiscal titular anticorrupción. Es extraño que temas que ya se denunciaron, se ventilaron y finalmente se archivaron, se estén reabriendo. Entiendo que Control Interno [del Ministerio Público] solicitó información a los departamentos contables y administrativos, y ahí se archivó. Pero ya en el contexto de que uno investiga a organizaciones criminales, esto ya no sorprende”.

Por último, sobre la presunta interferencia de Gorriti, dijo: “Entiendo que el señor Jaime Villanueva hace referencia a la conducción que tuvo Gustavo Gorriti de las investigaciones periodísticas que se realizaron cuando lamentablemente la fiscalía tuvo una pasividad incalificable”.

En tanto, Vela - quien fue suspendido del cargo de fiscal superior durante la gestión de Patricia Benavides - declarará el 21 de febrero ante el despacho de Delia Espinoza, citado como testigo perjudicado en la investigación.

Desde el despacho del fiscal supremo Pablo Sánchez indicaron que no declarará. Y hasta el cierre de esta edición no fue posible contactar al periodista Gorriti.