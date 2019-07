Odebrecht: Lo que dice la sentencia sobre la devolución del dinero a la constructora

Una vez difundida la sentencia sobre el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, ha comenzado una controversia respecto a los beneficios que recibiría la constructora brasileña como parte de este convenio. Uno de ellos era que a Odebrecht se le exima de la Ley 30737, aprobada para asegurar el pago inmediato de la reparación civil.

Esta norma creó un fideicomiso que ahora tiene fondos restantes por S/ 524 millones y que Odebrecht ha reclamado ante el Ministerio de Justicia que le sean devueltos. Esto era parte del acuerdo al que había llegado la empresa con el Ministerio Público y la Procuraduría ad hoc, pero una cláusula en la sentencia sobre el acuerdo, podría impedir que se concrete.

La venta de Chaglla

El fideicomiso creado con la Ley 30737 recibió S/1.052 millones por la venta de la hidroeléctrica Chaglla al consorcio China Three Gorges. A este monto se le descontaron S/435 millones, que fueron destinados a pagar la deuda de Odebrecht con la Sunat.

A la cifra total también se le debe restar S/12,5 millones que la constructora pagó como reparación civil fijada por el caso de la Carretera de Chacas. También se debe tener en cuenta los S/80 millones como primera cuota de la reparación por el acuerdo de colaboración con el Equipo Especial Lava Jato. El pago de este monto aún no se hace efectivo. Odebrecht ha pedido que el sobrante sea devuelto.

Existe un segundo fideicomiso de garantía planteado por la Procuraduría ad hoc, que iba a regir una vez que la empresa haya sido eximida de la Ley 30737.

Lo que dice la cláusula

Sin embargo, esta entrega de dinero podría frustrarse por una de las cláusulas que aparecen en la sentencia emitida por la jueza María Álvarez Camacho, con la que se aprobó el acuerdo de colaboración eficaz.

La magistrada es clara en señalar que el desembolso solo será posible si no existen investigaciones pendientes sobre Odebrecht o sus exejecutivos. En su sentencia indica que el Ministerio Público deberá notificar al ente administrativo competente si existen procesos abiertos, que no sean los cuatro incluidos en el convenio de colaboración.

Una de las pesquisas pendientes es la que sigue la fiscal Geovana Mori al Gasoducto Sur, y donde la empresa ha venido proporcionando información a la Fiscalía. Esta investigación involucra a la ex primera dama Nadine Heredia por el presunto delito de colusión agravada. Otro de los casos es el Club de la Construcción. Si bien los exejecutivos vienen brindado información para la pesquisa, tampoco ha sido incluida en el acuerdo. Este caso está a cargo del fiscal Germán Juárez Atoche.

“Atendiente al plazo estipulado para la entrada en vigencia del fideicomiso consensuado por las partes, para que la inaplicación de la Ley 30737 surta efectos, deberá el Ministerio Público informar al ente administrativo competente, con conocimiento del órgano jurisdiccional, que a dicha fecha no exista investigación o proceso penal en curso respecto a personas naturales o jurídicas que involucren al ente jurídico Odebrecht, por hechos distintos al que son materia del presente acuerdo”, se lee en la sentencia.

Fuentes de El Comercio indicaron que la Unidad Funcional del Ministerio de Justicia está a la espera de que la Fiscalía notifique si la empresa tiene investigaciones abiertas.

Escenarios

La abogada penalista Romy Chang explicó que Odebrecht se ha declarado culpable en cuatro proyectos, sin perjuicio de colaborar con otras investigaciones. “No sería posible afirmar que no tienen una nueva investigación penal, no podría llegar a darse el desembolso de dinero”, apuntó.

La letrada sostuvo que, en caso los fondos restantes del fideicomiso no sean entregados a Odebrecht, la información ya brindada por la empresa “sería difícil dar un paso atrás”. “Ellos ya dieron una primera información, declaraciones, bases de datos. El problema sería para los nuevos casos”, dijo.

“Podrían no querer declarar con otros temas y ser procesados por otros nuevos casos en los que no quisieran declarar o aportar información. Si son más inteligentes van a buscar renegociar la devolución del dinero”, expresó Chang.

Para el abogado Carlos Caro “si la Fiscalía devuelve el dinero, podría incurrir en una situación de desprotección. No es el caso que Odebrecht no esté siendo investigada”.

Caro agregó que el acuerdo de colaboración eficaz con la empresa, y la información proporcionada, no está en riesgo. “La ejecución de la sentencia no está en peligro, lo que ya está acordado es incontrastable. La información que ha dado la empresa no está en peligro”, declaró.