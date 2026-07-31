El expresidente Ollanta Humala, quien permanece hasta esta mañana preso cumpliendo una sentencia de cárcel efectiva dictada por el Poder Judicial, debería ser liberado en cuestión de horas tras la resolución del Tribunal Constitucional (TC) a su favor, según el abogado del exmandatario Julio Espinoza, quien declaró este viernes a “Siempre a las ocho” con Milagros Leiva.

“Es lo que esperamos”, replicó cuando se le consultó si es que Humala Tasso podría salir libre este mismo 31 de julio. “No puede haber ya un mito de privación de libertad respecto de alguien cuya libertad ha sido establecida a partir de que el TC dijo que no hay delito alguno”.

La defensa legal del expresidente destacó que su caso es el único entre los políticos que fueron imputados por presunto lavado de activos en organización criminal que está cumpliendo una sentencia efectiva.

“Es el único que está sufriendo hoy una carcelería de manera arbitraria e indebida y la consecuencia inmediata no es una declaración jurídica respecto de la cual todos coincidimos. Más allá de tintes y colores políticos, la consecuencia inmediata es la libertad que estamos seguros que la sala tiene que disponer en las próximas horas”, insistió Espinoza.

En esa línea, resaltó el hecho que el TC haya ratificado sus decisiones previas en casos similares como el de Keiko Fujimori, Susana de la Puente y Lourdes Flores que también fueron imputadas por lavado de activos por el Ministerio Público.

“El TC finalmente pone las cosas en su lugar desde una lógica constitucional y dice que no es posible que haya hechos penales por hechos que no constituyen delito y que la ley no tipificaba en esos momentos”, remarcó.

Situación legal de Ollanta Humala según el TC

El Tribunal Constitucional anuló este 30 de julio el proceso penal contra Ollanta Humala por presunto lavado de activos. La instancia judicial ordenó su inmediata libertad y el archivamiento definitivo de la investigación fiscal.

La resolución, aprobada por mayoría, determinó que se vulneraron los principios de legalidad. Según el fallo, la recepción de aportes para campañas políticas no constituía delito de receptación durante los periodos electorales investigados, específicamente en los años 2006 y 2011 cuando el Partido Nacionalista hizo la campaña presidencial.

Ollanta Humala cumplía quince meses de reclusión en el penal de Barbadillo tras una sentencia dictada en 2025, mientras que su esposa, Nadine Heredia, recibió asilo político en Brasil lo que impidió que fuera recluida efectivamente por este mismo caso en abril de ese mismo año.