Ollanta Humala permanece preso en el penal de Barbadillo a la espera de que se ejecute fallo del TC. (Foto: Joel Alonzo/@photo.gec)
Ollanta Humala permanece preso en el penal de Barbadillo a la espera de que se ejecute fallo del TC. (Foto: Joel Alonzo/@photo.gec)
Por Redacción EC

El expresidente Ollanta Humala, quien permanece hasta esta mañana preso cumpliendo una sentencia de cárcel efectiva dictada por el Poder Judicial, debería ser liberado en cuestión de horas tras la resolución del Tribunal Constitucional (TC) a su favor, según el abogado del exmandatario Julio Espinoza, quien declaró este viernes a “Siempre a las ocho” con Milagros Leiva.

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