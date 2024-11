Una nueva versión sobre las agendas de Nadine Heredia surgió este miércoles, a poco del cierre del juicio por lavado de activos contra ella y contra su esposo, el expresidente Ollanta Humala. En su declaración ante los jueces que dictarán su sentencia en las próximas semanas, el exjefe de Estado aseguró que esos documentos, unas de las principales pruebas de este proceso, son en realidad de su “propiedad intelectual”.

Ollanta Humala dio su testimonio en una audiencia presencial dirigida por el Tercer Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional, a cargo de su juicio. Allí se defendió de la acusación de lavado de dinero por la que se piden 20 años de prisión en su contra y 26 años y medio para Nadine Heredia. Afirmó que la acusación es de corte político y negó la imputación central: haber recibido aportes ilícitos del Gobierno de Venezuela en el 2006 y de Odebrecht en el 2011.

Luego, el expresidente fue interrogado por casi una hora por el fiscal Germán Juárez Atoche, del Equipo Especial Lava Jato, quien comenzó a investigar este caso en el 2015 y quien acusó penalmente a la pareja en el 2019. Desde febrero del 2022, el representante del Ministerio Público sustenta su acusación en un largo y complejo juicio, cuya resolución se prevé para diciembre próximo.

Como era previsible, los dichos del expresidente apuntaron a negar todo acto ilícito y asegurar que cualquier aporte no declarado sería solo una falta administrativa, no un delito. Pero también incluyeron la admisión de una reunión en casa del ex CEO de Odebrecht y de contactos con dirigentes del Partido de los Trabajadores de Brasil, así como la nueva versión sobre los agendas, documentos que durante casi una década han sido atribuidos a su esposa.

Ollanta, Nadine y las agendas

El tema de las agendas atribuidas a Nadine Heredia se remonta a mediados del 2015. Durante el último año del gobierno gobierno nacionalista, los cuadernos con anotaciones presuntamente vinculadas a las finanzas de las campañas del Partido Nacionalista fueron difundidos por el dominical Panorama. Luego, fueron entregadas al fiscal Germán Juárez, quien por entonces recién había comenzado a investigar este caso.

Inicialmente, la ex primera dama negó la veracidad del documento; pero luego admitió su propiedad. Peritajes hechos por la fiscalía, además, confirmaron que la letra en las agendas era suya. No obstante, las defensas de Nadine Heredia y de Ollanta Humala insisten en que los cuadernos fueron adulterados y que fueron obtenidos de manera ilícita. Por ello, la ex primera dama recurrió al Tribunal Constitucional para que se les considere “prueba prohibida” y se les excluye del juicio.

Sin embargo, el TC todavía no resuelve ese pedido y las agendas siguen siendo una prueba válida dentro de la acusación fiscal y dentro del juicio. De hecho, estuvieron presentes tanto al inicio como al final del interrogatorio a Ollanta Humala. Antes de que el fiscal pueda comenzar a interrogarlo, el abogado del expresidente, Wilfredo Pedraza, dijo que su defendido se iba a reservar sus respuestas respecto a ese tema, porque lo consideran una “prueba prohibida”.

Ollanta Humala antes de dar su declaración como acusado en su juicio por el Caso Odebrecht. Foto: GEC / César Bueno

Aun así, luego de más de una hora de interrogatorio, el fiscal cerró su rueda de preguntas consultando al acusado, precisamente, sobre ese tema.

“Usted, en el desarrollo de este juicio, ha escuchado hablar sobre las agendas de la señora Nadine Heredia...”, dijo el representante del equipo especial Lava Jato. “Bueno, son documentos personalísimos”, alcanzó a responder el acusado, antes de ser interrumpido por la juez Nayko Coronado, directora de debates del juicio. La magistrada le pidió al fiscal especificar cuál era su pregunta.

“¿Usted ha realizado anotaciones en esas agendas?”, replicó el fiscal. Antes de que Ollanta Humala responda, la juez recordó lo que había dicho previamente su propio abogado respecto a que no iba a declarar sobre ese tema. Pese a ello, el expresidente accedió a responder: “Permítame dar una respuesta. Una sola respuesta”. Con ello, la jueza le dio la palabra.

“Los documentos privados, que en el argot cotidiano de los medios de comunicación y (que) en este proceso también le llaman ‘agendas’, son de mi propiedad intelectual”, afirmó Ollanta Humala. Luego, dio a entender que esos documentos se filtraron a la prensa en el 2015 con la finalidad de una “vacancia presidencial”. “En mi gobierno, en el Congreso ya se hablaba de la aplicación del artículo de la incapacidad moral permanente para vacar al presidente”.

Agendas de Nadine Heredia presentadas durante el juicio contra Ollanta Humala y su esposa.

Fue por ello que, según Ollanta Humala, su esposa “asumió en ese momento su propiedad”. Añadió que, en realidad, era una “propiedad común”, aunque “la autoría, la propiedad intelectual es mía”. “Esos documentos han sido adulterados, tachados, (tienen) hojas arrancadas. Son una prueba prohibida sobre la cual no me puedo pronunciar, porque ya no son reconocibles. Han estado más de un año fuera de su poder”.

De inmediato, el fiscal le pidió precisar a qué se refería con que eran su “propiedad intelectual”. “Que allí se reflejan mis expectativas”, respondió. Juárez insistió en preguntar si esto significaba que él mismo había hecho anotaciones, pero el expresidente replicó que no se podía “referir más al tema de fondo”. La jueza, no obstante, le pidió repetir el término usado. “Allí se reflejan mis expectativas. Y están, cronológicamente, fuera del ámbito de las campañas”, afirmó.

El fiscal comenzó a preguntarle si “cuando aparecen (en las agendas) esos montos de dinero son expectativas...”, pero el abogado objetó y el propio acusado le ratificó que “ya le he dicho que no voy a contestar más sobre eso”. “No más preguntas, señora directora de debates”, concluyó el fiscal.

Consultado por El Comercio luego de la audiencia respecto a esta nueva versión, el abogado Wilfredo Pedraza respondió que “en algún momento la señora Nadine Heredia dijo que las agendas eran de ellas. En tanto en ese momento ellos evaluaban que era un instrumento que podría servir para intentar una vacancia presidencial, ella asumía esa situación”.

Ollanta Humala y Nadine Heredia a la salida de la sala de audiencias de su juicio por el Caso Odebrecht. Foto: GEC / César Bueno

Luego, el abogado respondió lo que su defendido se negó a aclarar y aseguró que este sí escribió en las agendas.

“Si uno revisa los temas, la agenda tiene un conjunto de reuniones, información y letra del expresidente Ollanta Humala. Por eso él señala que es documento de ambos, él ha generado información en el documento”, afirmó. “Sí, claro (que él escribió allí). La pericia muestra que hay múltiples firmes”.

Cuando se le hizo notar que esto significaría que Nadine Heredia mintió cuando dijo que eran suyas, el abogado dijo: “yo no voy a explicar esa situación, no era abogado en ese momento de ellos. Para mí el tema de las agendas es un asunto que estamos tramitando en un vía paralela para que se declarar la ilicitud”.

Por su parte, también ante una pregunta de este Diario, el fiscal Germán Juárez manifestó su incredulidad ante lo dicho por Ollanta Humala respecto a que las agendas eran su “propiedad intelectual”. “Es un término que él ha utilizado, que la verdad no se entiende a que se refiere, si las anotaciones de repente él las ha dictado, si las ha escrito”, indicó.

Añadió que se trata de una versión nueva y que “no se puede comprender”. “¿Propiedad intelectual de qué? Si las agendas son una cuestión material, física, en la cual aparecen anotaciones”.

El fiscal Germán Juárez, del Equipo Especial Lava Jato, durante su interrogatorio al expresidente Ollanta Humala. Foto: GEC / César Bueno

La reunión con Marcelo Odebrecht en Brasil

Al inicio de su declaración, Ollanta Humala declaró de forma libre, antes de pasar a responder preguntas. Allí afirmó que la acusación del fiscal Germán Juárez tiene “un trasfondo político”. Esto porque su partido y su gobierno fueron afectados por las imputaciones del Ministerio Público, entre estas que su agrupación “se creó para el mal, para delinquir”.

“Ese es un emplazamiento político, un cargo temerario que se ha hecho sin ninguna prueba (...) Decir eso desmerece las grandes transformaciones sociales que hicimos en el país, la consolidación del crecimiento económico que hicimos pese a la crisis mundial que se vivía en ese momento. Es criminalizar la política”, afirmó.

Añadió que esa imputación fiscal implicaría que gestiones de su gestión como la implementación de programas como Pensión 65, Beca 18 y Cuna Más, o la creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, “habrían sido con fines delictivos”. En ese momento, la jueza le pidió dejar de lado los temas políticos.

El expresidente afirmó que la fiscalía “no tiene ninguna prueba” de que dinero del Gobierno de Venezuela haya ingresado a su campaña del 2006, ni tampoco ha especificado qué monto habría ingresado. Además, remarcó que la justicia de ese país ha informado que el entonces mandatario Hugo Chávez no tuvo en su período de gobierno “ninguna investigación ni condena por peculado”.

Ollanta Humala buscó aportes del gobierno de Hugo Chávez a partir de su afinidad ideológica, según la fiscalía. Foto: GEC

Más adelante, ya frente a las preguntas del fiscal, se le preguntó sobre la diferencia entre los gastos de la campaña del 2006 reportados a la ONPE y los movimientos de la cuenta donde se recibían los aportes de campaña. Ollanta Humala respondió que él “era el candidato, pero que no manejaba esa información”.

Solo relató que “los ingresos se recibían de manera directa, los aportes, y de manera indirecta, a través de las actividades, como cenas. Esas eran las fuentes de financiamiento”. Respecto a los testigos que han negado haber realizado aportes, remarcó que la ley vigente en ese entonces trataba los aportes negados como una falta administrativa, no como un delito. “En toda campaña hay aportantes que niegan sus aportes por distintas razones”, afirmó.

En cuanto a la campaña del 2011, la fiscalía lo acusa de haber recibido 3 millones de Odebrecht para su financiamiento. Según el testigo Marcelo Odebrecht, ex CEO de la constructora, esa contribución fue a pedido del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil, liderado por Lula da Silva, debido a la “afinidad ideológica” con Ollanta Humala.

Sobre ese tema, el expresidente admitió inicialmente esa “afinidad ideológica”, pero negó que se haya traducido en un financiamiento: “Ni yo, ni mi esposa, ni ningún dirigente del partido hemos recibido esos aportes. No existe ningún testigo de la fiscalía que haya declarado haber introducido dinero de Brasil en la campaña electoral del 2011″.

Lula da Silva junto a Nadine Heredia y Ollanta Humala. Foto: Archivo El Comercio

Pese a que su postura es que no recibieron ese monto, también rechazó que hayan podido sospechar por ese entonces de que el dinero de Odebrecht sería de origen ilícito. “Eso era imposible”, dijo. También afirmó que no está probado que la ‘Caja dos’ de la constructora, de donde salía el dinero para sobornos y aportes, haya operado con dinero de origen ilícito.

Respecto a Jorge Barata, quien dijo que dio personalmente el dinero de los aportes a Nadine Heredia, afirmó que el exjefe de Odebrecht “miente al decir que hizo una entrega en el local (de la campaña del Partido Nacionalista) en Amendáriz en el 2011″. “(Barata) es muy ambiguo en sus fechas, trata de acomodarlas pero no calzan”.

“Rechazo de plano y en todos sus extremos la acusación de la fiscalía, tanto en el componente Venezuela como en el componente Brasil”, aseguró durante su declaración inicial.”Jamás hemos pedido plata a Odebrecht, a OAS, al PT, al presidente Lula da Silva, a nadie (...) Jamás hemos tenido reuniones a solas con empresarios brasileños”.

Durante el interrogatorio del fiscal, reconoció que su partido firmó un contrato con la empresa del publicista brasileño Valdemir Garreta, ligado al PT de Brasil, para su campaña del 2011. De hecho, indicó que Valdemir Garreta fue “recomendado” por un dirigente del PT.

Ollanta Humala mira en dirección a Nadine Heredia, de espaldas a la cámara, durante su declaración como acusado en el juicio seguido a la pareja por el Caso Odebrecht. Foto: GEC / César Bueno

De acuerdo con la acusación fiscal, parte del aporte de US$ 3 millones de Odebrecht al nacionalismo fue destinado a pagar los servicios de este publicista. En su declaración de este miércoles, Ollanta Humala afirmó que su partido pagó US$ 150 mil a la empresa del publicista brasileño Valdemir Garreta por sus servicios de la campaña del 2011.

Luego vino una admisión importante para la fiscalía: Ollanta Humala admite que se reunió con Marcelo Odebrecht en su casa en Sao Paulo, Brasil, luego de ganar las elecciones del 2011, cuando ya era presidente electo.

Según ha dicho el empresario, en esa reunión, Ollanta Humala y Nadine Heredia le agradecieron el “apoyo” a su campaña: “En mi casa tuvimos una cena, conocí allí al presidente Humala y su esposa Nadine. Ellos agradecieron el apoyo que les habíamos dado”, dijo Marcelo Odebrecht en su declaración leída a los jueces en este juicio. “Sí hubo [un reconocimiento expreso del apoyo]. No se habló del monto [...] la visita tenía por objeto agradecer el apoyo”.

La versión de Ollanta Humala, dada en su declaración de este miércoles, es que conoció a Marcelo Odebrecht “en Brasil, en una cena, en una gira que hice luego de ganar la segunda vuelta”. “Sí (me reuní con Odebrecht en su casa). Tendría que explicarlo. Una vez que el presidente electo gana, vienen los embajadores (...) La cancillería de Brasil armó un programa de actividades”, comentó.

Los jueces del colegiado del juicio a Ollanta Humala, liderado por la juez Nayko Coronado. Foto: GEC / César Bueno

El fiscal le pidió precisiones sobre la reunión y el expresidente indicó que “en principio, yo desconocía que era la casas del señor Marcelo Odebrecht, nos dijeron que era un centro empresarial”. “Estuvieron entre unas 15 a 20 personas, habían representantes de Odebrecht, de Braskem, de Petrobras y por ahí un par de empresas más”.

El acusado alegó que “no era una reunión específica con gente de Odebrecht, eran reuniones empresariales”. Luego, cuando Germán Juárez le consultó si también estuvo Jorge Barata, replicó que no recordaba pero que “debe haber estado, no creo que no haya estado allí”.

Finalmente, indicó que conoció al propio Lula da Silva, máximo dirigente del PT, y con otra “gente del PT” cuando era candidato en el 2006. “(Esa cercanía con el PT) se enfrió un poco y luego se retomó en campaña. En el intervalo entre la campaña del 2006 y 2011, más se dedicó a los temas de la bancada y la política interna”.

Interrogatorio sigue el martes

En su diálogo con El Comercio luego de la audiencia, el fiscal Germán Juárez destacó que el acusado haya admitido esta relación con el partido de Lula da Silva. “Es justamente el PT el que autoriza o le pide a Marcelo Odebrecht que apoye con US$ 3 millones. O sea, sí había una relación cercana”.

Ollanta Humala, con Nadine Heredia, a su salida de la audiencia de su juicio en la que declaró como acusado. El exmandatario se excusó de responder a la prensa. Foto: GEC / César Bueno

También destacó que es la primera vez que Ollanta Humala admite esa reunión en casa del empresario brasileño luego de haber ganado las elecciones y luego de la presunta recepción de los aportes. “No lo había dicho. Ahora lo ha dicho de manera expresa y eso también lo dice Marcelo Odebrecht: que era una reunión para agradecerle el apoyo”.

El fiscal reiteró que durante el juicio se ha acreditado con testimonios y documentos la entrega de los US$ 3 millones a la campaña nacionalista. “No es una falta administrativa (...) Acá lo que se establece es que ese aporte no es lícito. Estamos hablando de un dinero ilícito. Ese es el tema.”

Por su parte, Wilfredo Pedraza recordó que el expresidente niega que le haya agradecido un apoyo a Marcelo Odebrecht durante esa cena en su casa. “Él dice que de ninguna manera, que es absurdo que una contribución que se supone que se hizo de manera reservada se agradezca en público, en una cena”.

El interrogatorio de Ollanta Humala, que se extendió por casi dos horas y media, no pudo terminar en la audiencia de este miércoles. Wilfredo Pedraza indicó que tenía previsto interrogar a su defendido por alrededor de dos horas, por lo que el juzgado optó por suspender la diligencia y retomarla en la audiencia del próximo martes 12 de noviembre.

Esa sesión también será presencial. Culminada la declaración de del expresidente, será el turno de su coacusado Martín Belaunde Lossio. El exasesor presidencial inicialmente no iba a declarar. Sin embargo, en la audiencia de este miércoles presentó una nueva abogada, cambió de postura y su interrogatorio se programó para ese día.