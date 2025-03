El expresidente Ollanta Humala dio sus alegatos finales en el juicio oral por aportes al Partido Nacionalista y negó que se haya podido probar que recibieron dinero ilegal de Venezuela o de las empresas brasileñas. Esto, en una sesión en la cual el fiscal Germán Juárez Atoche lo acuso de tratar de politizar el proceso.

El fiscal Germán Juárez comentó, ante la prensa, luego de la audiencia, que no se podía permitir que Humala busque presentarse como perseguido político.

“Está llevando a otro plano que no ha sido materia de actuación en el juicio. Decir estas afirmaciones es tratar de politizar el juicio y darle un contenido político a una situación, como que habría una persecución política contra el Partido Nacionalista y contra él, y eso no se puede permitir”, advirtió fuera de la sala.

Luego que la sala a cargo de la audiencia le dio la palabra como primer procesado en dar sus alegatos concluyentes antes de la emisión de la sentencia, Ollanta Humala Tasso aseguró que el origen de este caso fue político.

Para justificar su cuestionamiento, recordó entrevistas que dio el fiscal Juárez Atoche asegurando que el exmandatario sería hallado culpable. “¿Qué tal si vienen las elecciones del 2021 y el Partido Nacionalista se presenta? No podemos permitirlo con esos antecedentes", fue una de las citas que le atribuyó y que el fiscal dio en el 2019.

“Obviamente no son mensajes dados al azar. La finalidad de estos mensajes es motivar el linchamiento político social y una presión social también, a los jueces, para que permitan que la opinión pública, bombardeada por estos tipos de mensajes, también forme parte así como la procuraduría y el Ministerio Público, y se tenga en cuenta la opinión pública. Prácticamente estarían pidiendo un juicio popular”, expresó el expresidente.

Cuando la jueza Nayko Coronado le pidió enfocarse en las pruebas y no en referencias previas al juicio, Humala respondió: “Solo estaba acotando la génesis y estaba explicando que la actuación de los fiscales no ha sido la actuación de un ‘toribianito’. Esto viene desde hace más de 20 años”.

Esto ocasionó que el fiscal Germán Juárez pida intervenir. “No voy a permitir que esté mencionando mi nombre. Creo que le están dando (la palabra) para que haga defensa material respecto a los hechos del juicio y quiere politizar esta situación”, reclamó.

Ante esto, la jueza Coronado señaló que, por esa consideración, le estaban llamando la atención a Ollanta Humala, aunque luego reconoció que cualquier procesado puede mencionar el nombre del fiscal o los magistrados sin que eso pueda ser controlado.

Ollanta Humala descartó pruebas de pagos irregulares de Venezuela o empresas brasileñas. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)

“Le hemos dejado hablar lo que consideramos prudente y por eso hacemos control”, refirió para luego insistir a Humala que se refiera solo a los hechos probatorios actuados en el juicio.

Ollanta Humala rechaza que haya pruebas de pagos

Una vez que se enfocó en el proceso judicial en sí, Ollanta Humala negó que el Ministerio Público haya podido probar de manera irrefutable que hubo pagos irregulares, tanto del gobierno de Venezuela en el periodo de Hugo Chávez, o de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS.

“En este juicio, si no hay pruebas definitivas o si no hay una cadena de pruebas indiciarias que vayan más allá de la duda razonable, o si las supuestas pruebas no cumplen con un estándar adecuado para su idoneidad, o sobre si un hecho fáctico hay otras explicaciones ajenas al delito, creo que debe primar la buena fe en la absolución”, reclamó el exmandatario.

Humala Tasso insistió en que el fiscal Germán Juárez no pudo demostrar el origen ilícito de los supuestos pagos imputados al gobierno de Hugo Chávez. Fue en esta parte que también cuestionó a Martín Belaunde Lossio, de quie dijo que cambió su versión reiteradas veces durante el proceso, al punto de primero haber negado pagos irregulares y luego reconocerlos como respuesta a su extradición desde Bolivia.

“Al inicio del juicio, Martín Belaunde se declaró inocente, pero al final de la etapa probatoria en los hechos, Martín se declara culpable. Habría que preguntar a quién creemos: al Belaunde del inicio del juicio o al del final de la etapa probatoria. ¿Qué hecho fáctico sucedió para que cambie diametralmente su versión? La respuesta es que le dieron la colaboración eficaz", aseguró.

Sobre las empresas de Brasil, Ollanta Humala también dijo que el fiscal no pudo explicar la cantidad de dinero que supuestamente entregó Jorge Barata, exdirectivo de Odebrecht, en la campaña del 2011.

“No ha podido aclarar las contradicciones de orden cronológico detectadas en las declaraciones de los funcionarios brasileños”, aseveró para luego mencionar que Jorge Barata recién conoció a Nadine Heredia a fines del 2011. “¿Cómo pudo haber coordinado con ella en el 2010 y cómo pudo haber coordinado con Garreta en agosto del 2010, según la versión de Barata, si recién lo conocemos en noviembre del 2010?“, añadió.

Finalmente, Humala también dijo que la fiscalía “no ha podido demostrar la participación de OAS como aportante en la campaña del 2011″.

Germán Juárez confía en que habrá condena

Al hablar ante la prensa luego de los alegatos de Ollanta Humala, el fiscal a cargo del caso aportes al Partido Nacionalista reiteró su confianza en que habrá una “sentencia condenatoria”.

También aclaró que hay suficientes pruebas indiciarias para demostrar que hubo pagos ilícitos que no fueron acreditados, trataron de hacerse pasar como aportes legales y que fueron ingresados de manera ilícita en la economía del Partido Nacionalista.

“(El expresidente) Kuczynski declaró y dijo que Inteligencia le había informado que estaban viniendo valijas diplomáticas de Venezuela y que no las podían aperturar”, recordó.

Alegatos de Nadine Heredia para el 2 de abril

Luego de escuchar los alegatos finales de otros procesados como Ilán Heredia, el Poder Judicial anunció que realizaría una segunda sesión para escuchar a los otros implicados en este caso el 2 de abril.

En esta sesión virtual de autodefensa, hablará Nadine Heredia, esposa de Ollanta Humala, quien solicitó presentarse para sus alegatos vía remota.

El Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional reiteró que la sesión del 8 de abril, la final del proceso luego de los alegatos, será presencial. Ese día, anunciaron que leerán l sentencia de este proceso.