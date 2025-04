Con los últimos alegatos de cierre por parte de los acusados, el Poder Judicial concluyó este miércoles las audiencias del juicio oral por presunto delito de lavado de activos contra el expresidente Ollanta Humala, la ex primera dama, Nadine Heredia y otros. En consecuencia, confirmó que leerá la sentencia el 15 de abril.

El Equipo Especial Lava Jato de la Fiscalía pide 20 años de cárcel para el exmandatario y 26 años y 6 meses para la ex primera dama.

Les atribuye haber recibido dinero de origen ilícito del Gobierno de Venezuela y de la constructora brasileña Odebrecht para sus campañas presidenciales del 2006 y 2011, respectivamente.

Durante la audiencia de este 9 de abril, el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional de la Corte Superior Nacional anunció que había concluido con escuchar las defensas personales de los procesados.

“Ha culminado el debate probatorio en el presente juicio. El caso está expedito para la deliberación final y la emisión de la decisión del caso ocurrirá el martes 15 de abril a partir de las 9 a.m. en sesión presencial”, anunció la sala.

La jueza Nayko Coronado precisó que la lectura de la sentencia integral “está proyectada para los siguientes días”.

La sesión de este miércoles sirvió para escuchar los últimos alegatos de Santiago Gastañadui, quien negó tener alguna responsabilidad en el supuesto lavado de activos para camuflar aportes de Venezuela a través de las empresas de Martín Belaunde.

“No hay más que simples declaraciones. No hay pruebas periféricas que demuestren que no tenía recursos, que no soy el verdadero propietario de las acciones de la empresa Todograph”, comentó para luego indicar que debería ser absuelto.

El último en exponer su defensa fue el abogado David León, en representación del Partido Nacionalista.