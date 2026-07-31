Ollanta Humala podrá salir de prisión por orden del Poder Judicial y tras fallo del TC (Foto: Andina)
Ollanta Humala podrá salir de prisión por orden del Poder Judicial y tras fallo del TC (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El expresidente Ollanta Humala recuperará su libertad luego que el Poder Judicial ordenara ejecutar la resolución del Tribunal Constitucional (TC) que declaró la nulidad del proceso penal seguido en su contra por el presunto delito de lavado de activos relacionado con los aportes a las campañas electorales de 2006 y 2011, lo que dejó sin efecto la sentencia de 15 años de prisión que cumplía desde abril de 2025.

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