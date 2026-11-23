El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional archivó el presunto delito de colusión agravada en el proceso que se sigue contra el expresidente Ollanta Humala (2011-2016), la ex primera dama Nadine Heredia y otros investigados por el Caso Gasoducto Sur Peruano.

La medida alcanza al exrepresentante de la empresa brasileña Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, así como a David San Frutos Tome, Jesús Luis Saldaña Fernández y la empresa Enagás Internacional SLU.

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En el caso de Constantino Galarza Zaldívar, se archivó la indagación en su contra por el presunto delito de lavado de activos. También se dispuso levantar todas las medidas cautelares de carácter personal impuestas contra todos ellos.

De este modo, todo el aspecto penal del caso Gasoducto Sur fue archivado y ahora solo queda el proceso en el ámbito de la reparación civil. La fiscalía puede apelar la decisión sobre el archivamiento de delito de colusión.

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En su resolución, el juzgado señaló que la fiscalía no cumplió con subsanar los elementos de convicción por cada acusado y tampoco precisó qué hecho o cargo se pretendía sustentar.

“La primera razón que determina el cierre del caso por presunto hecho de colusión agravada, concerniente a la deficiencia fiscal de no señalar los elementos de convicción específicos respecto de cada uno de los hechos atribuidos al acusado, no responde a un vacío normativo ni a una causa ajena al proceso, sino a la falta de diligencia o pericia del fiscal a cargo para estructurar una acusación en regla, que detalle y vincule cada elemento con la imputación concreta; lo cual no ha ocurrido en el caso de autos. Subsanar ello, resulta jurídicamente imposible debido al principio de preclusión de plazos en el proceso penal”, subrayó.

Refiere que se han encontrado indicios del delito de negociación incompatible, pero a la vez existe la imposibilidad jurídica de persecución penal por haber operado -a la fecha- la prescripción.

Resolución judicial sobre Ollanta Humala.

El caso

De acuerdo a la acusación fiscal, los hechos ilícitos fueron cometidos en torno a los proyectos Gasoducto Andino del Sur (etapa de ejecución), y Gaseoducto Sur Peruano (adjudicación), del 2011 al 2015, durante el gobierno de Ollanta Humala.

En ese contexto, se habría favorecido a las empresas brasileñas (Odebrecht y otras) y nacionales en los procesos de contratación pública. Para ello, se habrían efectuado pagos ilícitos en el proceso de licitación del Gasoducto Sur Peruano.

Para Humala Tasso y Heredia Alarcón se habían solicitado 35 años de prisión, mientras que para el exministro de Economía y Finanzas Luis Miguel Castilla, 29 años por los presuntos delitos de organización criminal y colusión agravada.

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En julio pasado el Poder Judicial había archivado la acusación fiscal por el presunto delito de asociación ilícita contra Humala Tasso y su esposa. La misma medida alcanzó a los exministros Castilla Rubio, Eleodoro Mayorga, René Cornejo y Carlos Paredes.

La decisión fue emitida por el juez Leodan Cristóbal Ayala, luego de declarar fundada una solicitud de excepción de improcedencia de acción presentada por la defensa de Luis Miguel Castilla.