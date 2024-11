En la jornada previa, Belaunde Lossio había iniciado su declaración como acusado confesando que él mismo entregó parte de ese dinero en efectivo a Nadine Heredia, esposa y coprocesada de Ollanta Humala. Según su declaración, el dinero era traído en “efectivo”, “en dólares” y a través de diplomáticos venezolanos, como la exfuncionaria Virly Torres. Además, dijo que le fue entregado en “mochilas”, que luego llevó personalmente a la futura primera dama.

“La señora Nadine me pidió que vaya a recoger eso donde la señora Virly Torres (...) Solo recogí dos veces, en mochilas, las otras veces hasta donde sé se lo entregaban directamente en casa de la señora Nadine Heredia”, afirmó ese día. “(El dinero) Estaba en una mochila, las dos veces. Una vez recuerdo claro qué color era, una negra con azul, marca Nike, porque yo me quedé con la mochila. En el otro caso no recuerdo el color (…) se los entregaba a Nadine Heredia”.

Este miércoles, en la continuación de su declaración y ante nuevas preguntas de la fiscalía, Belaunde Lossio aseguró que ese dinero aportado por el chavismo no tenía origen lícito. “Evidentemente, era un dinero ilícito, porque era un dinero que venía del gobierno venezolano, de empresarios del gobierno venezolano, venía de manera subrepticia”.

“De hecho, se trató de ‘blanquear’ (lavar o dar apariencia de legalidad) a través de aportes fantasmas o a través mío, para crear estas empresas o contratos ficticios”, agregó. Las empresas a las que hizo referencia en la audiencia previa son Todo Graph e Ilios Producciones. Según dijo, estas se crearon con el dinero que sobró de la campaña, un promedio de US$ 250 mil.

En cuanto a los “aportes fantasmas”, ya había indicado en la audiencia previa que Nadine Heredia le pidió buscar a personas que pudieran prestar sus nombres para que se hagan pasar por “aportantes” ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe) y así justificar “dinero subrepticio”.

La pregunta sobre el origen ilícito del dinero fue la última que hizo el fiscal Germán Juárez Atoche. Luego de él, la procuradura le preguntó a Belaunde Lossio sí sabía cómo era el traslado del dinero desde Venezuela al Perú.

Martín Belaunde Lossio durante la segunda parte de su interrogatorio como acusado en el juicio contra Ollanta Humala y Nadine Heredia. Foto: GEC / Britanie Arroyo / GESAC > BRITANIE ARROYO

“Algunas veces venía por valija diplomática, otras veces no tengo la certeza de cómo. Pero a mí, las dos veces que me lo entregaron, me lo entregaron en efectivo, por dos mochilas”, respondió. Añadió que los envíos por “valija diplomática” eran recogidos en el aeropuerto por funcionarios de la embajada venezolana, de los cuales solo pudo nombrar a Virly Torres.

En cuanto a si sabía cómo se generaba ese dinero en Venezuela, manifestó que “era de negocios ilícitos que se hacía entre empresarios y los empresarios entregaban dinero. Pero conocimiento exacto de qué empresario y tales, no lo tengo”. Aunque luego agregó una de estas empresas era una del empresario venezolano Julio Macaren, “que era Petrotulsa, que hacía negocios con PDVSA (empresa petrolera estatal venezolana)”.

Concluidas las preguntas de la procuraduría, los jueces le dieron la palabra a las defensas de Ollanta Humala, Nadine Heredia y el resto de acusados para que también puedan interrogar al acusado. Sin embargo, uno a uno, los abogados indicaron que no iban a hacer preguntas.

Esta decisión respondió a la particularidad de la declaración de Martín Belaunde Lossio: se trata de un acusado que reconoce su participación en hechos ilícitos y que, al mismo tiempo, acaba de recibir una sentencia como colaborador eficaz. Así lo dijo él mismo en la audiencia previa.

Primera audiencia en la que declaró Belaúnde Lossio

Las defensas esperan que luego de que esa sentencia quede consentida en los próximos días, la fiscalía retire su acusación contra Belaunde Lossio y este pase a ser un “testigo impropio” en este caso. Una vez allí, cuando ya conozcan la información aportada por su colaboración eficaz, recién buscarán interrogarlo. Así lo dijo Wilfredo Pedraza, exministro y actual abogado de Ollanta Humala, a El Comercio.

“Una cosa es que declare como acusado y otra que declare como testigo impropio. Todo colaborador con su colaboración hecha termina declarando siempre como testigo impropio. Antes de eso, usualmente la fiscalía entrega la parte correspondiente de esa colaboración, las pruebas que se usaron para corroborar esa información”, declaró a su salida del juzgado.

La jueza Nayko Coronado, director de debates del juicio, preguntó a las defensas por qué pidieron en la audiencia previa que la sesión de este miércoles sea presencial si tenían previsto no hacer preguntas. Pedraza le respondió que luego, entre el martes y el miércoles, concluyeron que “lo mejor no era interrogar”.“Se trata de un tema estratégico, la defensa cambia, puede hacer reajustes”, agregó el abogado en conversación con este Diario.

Pedraza también rechazó las afirmaciones hechas por Martín Belaunde Lossio en el juicio: “Uno puede decir mil cosas, que (el dinero) vino de Marte, de la Luna, que algún personaje o algún país lo entregó. El tema es cómo se prueba eso (...) ¿Qué ha aportado Martín Belaunde como prueba? Estimamos que nada. Es solo su discurso, sus presunciones, en el ánimo de salvar su cuello. Él está involucrado en otros procesos”.

Debido a la negativa de los abogados a interrogar, la audiencia se suspendió luego de solo media hora de duración. El juicio se reanudará el próximo martes 19 de noviembre. Ese día se evaluará si se admite un último grupo de pruebas, conocido como “prueba complementaria”. En las audiencias siguientes comenzarían los alegatos finales de todas las partes.

Ollanta Humala durante una de las últimas audiencia de su juicio por el caso de los aportes al Partido Nacionalista (13 de noviembre del 2024). Foto: GEC / Britanie Arroyo / GESAC > BRITANIE ARROYO

¿Qué efecto tendrá la declaración en el caso?

El impacto de la declaración de Martín Belaunde Lossio en la futura sentencia de Ollanta Humala y Nadine Heredia por este caso -prevista para el próximo mes- aún está por medirse. Para el fiscal Germán Juárez, lo dicho por el exasesor humalista solo refuerza la tesis acusatoria del Ministerio Público.

“(La declaración) era previsible, era lo que había postulado el Ministerio Público en su tesis acusatoria”, declaró a El Comercio. “Será materia de que el colegiado, cuando se termine con los alegatos de clausura, valore todo lo que se ha actuado (como prueba), incluso la declaración de Martín Belaunde Lossio”.

Especialistas en Derecho consultados por este Diario coincidieron en que el testimonio será muy útil para corroborar que, efectivamente, el dinero enviado por el gobierno venezolano fue entregado a la campaña nacionalista. Sin embargo, señalaron que todavía falta definir si los acusados podían presumir o conocer que era de origen ilícito y si se les quiso dar apariencia de legalidad, tal como afirmó este miércoles Belaunde Lossio.

El penalista Daniel Jurado consideró que lo dicho por Belunde Lossio “resulta determinante” para la futura sentencia, como en otros casos complejos en los que las revelaciones de colaboradores eficaces han resultado en condenas. “Su acuerdo ha sido aprobado judicialmente. Para ello, el juez consideró la calidad de su información”, comentó.

El fiscal provincial Germán Juárez y la fiscal adjunta provincial Trilce Cruz, integrantes del Equipo Especial Lava Jato y representantes del Minsiterio Público, durante el juicio contra Ollanta Humala. Foto: Poder Judicial

“Como fue una persona bastante allegada a los acusados, que al parecer habría participado en diversas gestiones de coordinación, que ha brindado una información sumamente detallada de cómo se obtuvieron estos aportes que tendrían procedencia ilícita, en definitiva va a ser una prueba muy importante a considerar por el tribunal”, comentó.

Añadió que el reto para la fiscalía es “establecer con suficiente claridad que la ex pareja presidencial tenía conocimiento o podía presumir que el dinero procedía de algún delito”. “Llama la atención que sea un gobierno el que presente el apoyo, pero no por los medios oficiales, respetando las formalidades. Esta forma de operar levanta una sospecha, es un indicio de que el tratamiento y el dinero serían irregulares”, opinó.

Jurado también indicó que el alegato de cierre será el escenario para que la fiscalía pueda fundamentar, con base en todas las pruebas evaluadas en el juicio, que los acusados conocían o podían suponer el origen ilícito de estos aportes.

Sergio Mattos Rázuri, socio del Estudio Rebaza, Alcázar & De Las Casas, coincidió en que la declaración de Belaunde Lossio es “relevante” en lo relacionado a los presuntos aportes de Venezuela, más que en los presuntos aportes de Odebrecht.

Ollanta Humala a su salida de la audiencia de su juicio de este miércoles 13 de noviembre. Foto: GEC / Britanie Arroyo

“Respecto al dinero que el señor Belaunde afirma que fue entregado en la embajada de Venezuela por parte de una funcionaria, si esto fue comunicado al candidato y a su esposa, ciertamente hay una cercanía al poder advertir que el dinero puede presumirse de origen ilícito”, opinó.

Añadió que también es importante que se establezca si las acciones de los acusados estuvieron destinadas a ocultar la identificación del origen del dinero. “Habrá que remitirnos a los hechos, a las pruebas, para determinar si (este caso) calza con la figura de lavado de activos”, indicó. “Si la fiscalía imputa que se recibió el dinero para gastarlo en la campaña o en gastos personales, no es lo mismo a evitar la identificación del origen ilícito”.

En esa línea, dijo que el testimonio de Beluande Lossio “ciertamente es relevante, pero no es la ‘bala de plata’ que va a llevar a la condena de estas personas”. “Si es colaborador eficaz, (su declaración) tiene que estar corroborada con elementos objetivos que sustenten sus dichos. Solo el testimonio de una persona no puede condenar a otra”.

El penalista Gilmar Andía, exviceministro de Justicia, remarcó que la fiscalía debe probar en este juicio que el dinero enviado por Venezuela “es de origen ilícito”. Al respecto, indicó que la declaración de Belaúnde Lossio y su sentencia como colobarador sirven para “corroborar que el Partido Nacionalista habría recibido dinero”.

Wilfredo Pedraza, abogado de Ollanta Humala, asegura que la declaración de Martín Belaunde Lossio no les preocupa. Foto: GEC / Britanie Arroyo

No obstante, advirtió que esto “de nada va a servir si el origen ilícito no se comprueba”. “Que el dinero haya venido en mochila no quiere decir necesariamente que tenga origen ilícito (...) Si es trasladado luego de manera oculta, sin bancarización, eso no hace al dinero ilícito. Por lo tanto, no sería lavado de activos”.

“Lo que declara Belaunde Lossio aporta a la tesis fiscal, sí, aporta muchísimo, pero solo respecto a uno de los elementos: el haber recibido dinero. El aspecto fundamental, el del origen ilícito, no lo puede probar (...) Hasta podríamos decir que corrobora los actos de ocultamiento, pero el principal elemento, que provenga de un acto ilícito, no está acreditado”.

Por otro lado, los tres penalistas también señalaron que la sentencia de colaboración eficaz de Martín Belaunde Lossio podría ser introducida por la fiscalía como una prueba más al juicio, una vez que quede consentida.

En tanto, la defensa de Ollanta Humala insiste en que los dichos del exasesor no tendrán mayor impacto en el caso. “No me extraña (la declaración). Ya la conocíamos antes. No nos preocupa en lo absoluto en términos probatoarios. Hay que precisar algo: una cosa es que él haya logrado la aprobación de su colaboración con un juez y otra cosa es que lo que él afirma se pruebe en este juicio. Nosotros estamos absolutamente tranquilos”, dijo Wilfredo Pedraza.