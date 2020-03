El expresidente Ollanta Humala aseguró que rechaza el término “funcionaria de facto” que utiliza la fiscal Geovana Mori, integrante del equipo especial Lava Jato, contra su esposa, Nadine Heredia, en la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria por el Caso Gasoducto Sur Peruano.

El exmandatario aseguró que su esposa nunca integró la planilla del Estado peruano y no ha cobrado “un solo sol” porque no ha sido funcionaria pública. Recordó, en diálogo con TV Perú, que el cargo de primera dama “es honorífico”.

“Rechazo el término organización criminal a un gabinete que se ha sacrificado por el bienestar del país. Rechazo el término de funcionario de facto, eso no existe para el cargo honorífico de mi esposa, que era el de primera dama […] Mi esposa no ha cobrado un solo sol del Estado, no ha sido funcionaria pública”, expresó.

En ese sentido, Humala pidió determinar si Heredia cometió o no un “acto colusorio” si es que es cierto que participó en las reuniones para la adjudicación del proyecto del Gasoducto Sur Peruano (GSP).

“Las reuniones que he convocado han sido de carácter informativas, protocolares o presentación de equipos o de proyectos. Son decisiones mías, no de la señora o de los ministros. A muchas reuniones ha asistido mi secretaria, Lola Castro. ¿Me van a cuestionar porque la llamé?”, remarcó.

“Lo importante es preguntarse si en alguna de estas reuniones hay alguien que haya dicho que mi esposa ha querido torcer, hacer un acto colusorio. Ninguno. Quieren criminalizarla porque asistió a una reunión. Lo importante aquí es cuál fue el carácter o la conducta de ella si es que participó en la reunión”, añadió.

Humala también cuestionó que José Graña Miró Quesada y su primo Hernando Graña Acuña hayan decidido acogerse a la colaboración eficaz para evitar ir a prisión, tal como lo había solicitado el equipo especial del caso Lava Jato.

“Es un problema de privados, lo que pasa es que estos dos Graña ya tenían prisión preventiva y para salvarse de no ir a la cárcel, van corriendo donde la fiscal Mori para acogerse a la colaboración eficaz. ¿Qué tienen que ver ellos en Gaseoducto si no participaron? ¿Qué están diciendo? Que Barata me dijo”, aseveró.

Sobre el caso del exministro de Transportes y Comunicaciones Carlos Paredes, el también líder del Partido Nacionalista dijo esperar que lo llame y que se defienda públicamente de las acusaciones de haber recibido dinero de la empresa Odebrecht y del Club de la Construcción.

“Es un hecho evidente que estas malas prácticas del Club de la Construcción concluyeron con el mandato del ministro Paredes. Yo creo en la presunción de inocencia, por eso yo esperaría que el ministro Paredes salga a dar la cara en medios o por lo menos me llame y me diga: ‘Presidente, en este caso soy inocente, voy a defenderme y usted no se preocupe’. Eso es lo que yo esperaría de un ministro acusado de corrupto”, sentenció.

De acuerdo a la fiscalía, el Gaseoducto Sur Peruano (GSP) estaba direccionado a favor de Odebrecht por disposición de “las altas esferas, como de la primera dama Nadine Heredia”, basándose en el testimonio del exjefe de proyecto Luis Sánchez Torino.

La investigación preparatoria de la fiscal Mori imputa a Heredia los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y colusión agravada, y la identifica como “funcionaria pública de facto y/o de hecho por delegación de funciones de parte de su cónyuge, Ollanta Humala Tasso”.