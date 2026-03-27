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Ollanta Humala purga su condena de 15 años de prisión por lavado de activos en el penal Barbadillo. (Foto: Poder Judicial)
Ollanta Humala purga su condena de 15 años de prisión por lavado de activos en el penal Barbadillo. (Foto: Poder Judicial)
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Por Redacción EC

La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional declaró infundado el pedido del expresidente Ollanta Humala (2011-2016) para suspender la ejecución provisional de su condena de 15 años de prisión efectiva por el delito de lavado de activos agravado.

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