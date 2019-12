El exmandatario Ollanta Humala manifestó este viernes que se está “destruyendo” el sistema de colaboración eficaz porque, a su consideración, hay personas que “están jugando en pared” con los fiscales integrantes del equipo especial Lava Jato.

El Comercio reveló este viernes que la declaración de un nuevo colaborador eficaz ante la fiscal Geovana Mori, encargada del Caso gasoducto sur peruano (GSP), dio a conocer detalles del papel que tuvo la esposa de Humala Tasso, la ex primera dama Nadine Heredia, en el proceso de concesión del proyecto, así como respecto al presunto direccionamiento que habría habido desde Palacio de Gobierno para que la empresa brasileña Odebrecht ganara la buena pro de la obra, valorizada en más de US$7 mil millones.

Según lo dicho por el colaborador 03-2019 el pasado 4 de diciembre, Ollanta Humala y la ex primera dama le indicaron al entonces ministro de Economía Luis Miguel Castilla que la constructora brasileña era “la que debería ejecutar el proyecto”.

“Están tratando de acomodar la verdad. No sospecho [quién sea el colaborador eficaz] [...] De repente este colaborador está metido en otros procesos, supongamos, en el ‘club de la construcción’. Entonces por salvar su cuello se mete en este proceso. ¿Cuál es la calidad de la colaboración ahí? Él dice que le dijeron que él escuchó. ¿Cuál es la corroboración?”, indicó el expresidente de la República a RPP Noticias.

“El tema acá es que cuando la fiscalía peruana firma un acuerdo con Odebrecht, Odebrecht no aceptó ninguna culpabilidad en el Caso Gasoducto. No, no ha aceptado. Esa también es otra falsedad. Lo que ha aceptado Odebrecht es que ha habido pagos ilícitos, pero pagos ilícitos a quién. Lo que no ha querido decir la fiscal [Geovana] Mori, no quiere reconocer que Barata no ha dicho que ha hecho un pago ilícito a un funcionario público, sino a estudios de abogados, a funcionarios de la empresa competidora para infiltrarla, para hacerle espionaje industrial y para tumbársela, que al final lo lograron”, añadió.

El colaborador también señaló que Castilla le comentó a Carlos Paredes, quien en ese entonces era titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que para Heredia y Humala el proyecto del GSP era de “especial trascendencia y que no debía sufrir retrasos en la adjudicación y ejecución” porque querían mostrarlo como la “gran obra” de su gobierno.

Castilla y Paredes integraban el consejo directivo de Pro Inversión, a cargo de la concesión del proyecto. "Para tal efecto, le adelantó que estaban evaluando cambiar a [Guillermo] Lecarnaqué como presidente del Comité [Pro Seguridad Energética], pues estaba poniendo trabas en el proceso”, agregó el colaborador. El 24 de febrero del 2014, Jorge Merino (Minem) renunció a su cargo y fue reemplazado por Eleodoro Mayorga, con quien, según el colaborador eficaz, Humala no tenía una buena relación.

Sobre ello, Ollanta Humala indicó a RPP Noticias que “los ministros son cambiados por desgaste, son cambiados a los dos años”, que no tuvo relación con el retiro de Lecarnaqué y que Nadine Heredia jamás convocó a los ministros de Estado de forma particular.

“[Sobre la salida de Lecarnaqué] El presidente de la República ni siquiera ve eso, ni siquiera firma una resolución de nombramiento ni de salida de estos funcionarios, esto lo firma Pro Inversión. Mi esposa jamás ha convocado a un ministro. Eso es parte de los chismes. El que convocaba era yo”, recalcó.

Finalmente, el también líder del Partido Nacionalista Peruano indicó que Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, se ha contradicho en sus intervenciones de los últimos años, por lo consideró que “es muy distinto lo que dice el Barata del 2016 [ante la fiscalía brasileña] a lo del Barata colaborador [ante la justicia peruana]”.

Cabe señalar el exjefe del Estadio afirmó ayer a través de su cuenta de Twitter que buscan “criminalizar” a la ex primera dama. Sin embargo, Odebrecht entregó al equipo especial un acta de aceptación de culpabilidad en el caso del gasoducto. A su vez, Jefferson Moreno, abogado de Heredia Alarcón, rechazó este jueves lo declarado por el colaborador y agregó que es un “testigo de oídas”.