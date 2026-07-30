Ollanta Humala fue condenado por el delito de lavado de activos. (Foto: Difusión)
Ollanta Humala fue condenado por el delito de lavado de activos. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

El Tribunal Constitucional (TC) declaró la nulidad del proceso penal seguido contra el expresidente Ollanta Humala (2011-2016) por el presunto delito de lavado de activos, por los aportes recibidos para las campañas electorales del 2006 y 2011.

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