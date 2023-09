Pese a ello, la fiscalía no quedó prohibida de usar como prueba en el juicio el contenido de las declaraciones previas brindadas por los exdirectivos de la constructora, que giran en torno a la presunta entrega de US$ 3 millones a la campaña del Partido Nacionalista en el 2011 .

Además, se dispuso volver a enviar un pedido a Brasil para que declaren testigos no vinculados a Odebrecht. Entre estos están exdirectivos de la constructora OAS y el publicista Valdemir Garreta.

En cuanto a Jorge Barata, exjefe de Odebrecht Perú y otro testigo clave del caso, su situación será definida este martes 5. La fiscalía dijo que está dispuesto a asistir a la audiencia virtual programada para este día.

Sin embargo, las defensas de los acusados consideran que también debería prescindirse de su declaración bajo los mismos argumentos que los otros testigos. Su caso es particular porque a diferencia del resto de exdirectivos, él tiene un acuerdo de colaboración eficaz con la justicia peruana que lo obliga a declarar cada vez que es citado. Si no asiste, sería un cumplimiento.

La controversia en torno a Marcelo Odebrecht y los otros cuatro testigos se resolvió en una audiencia presencial desarrollada el lunes 4, la primera de este tipo dentro del juicio oral que involucra al exmandatario. Allí acudieron él, Nadine Heredia y otros acusados, así como sus abogados.

El fiscal Germán Juárez se presentó en representación del Ministerio Público, acompañado por el fiscal superior Rafael Vela, coordinador del equipo especial Lava Jato.

Ollanta Humala y Nadine Heredia a su llegada a la audiencia de juicio este lunes 4 de septiembre. Foto: GEC / Jorge Cerdán

El accidentado camino de las citaciones a Odebrecht

En este proceso, Ollanta Humala y Nadine Heredia se juegan una posible condena de 20 años y 26 años y meses de cárcel , respectivamente, solicitada en el 2019 por el fiscal Germán Juárez, del equipo especial Lava Jato.

El juicio está a cargo del Tercer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada (CSNJPE), que preside la magistrada Nayko Coronado, y comenzó en enero del 2022.

Desde entonces, el tribunal convocó en cuatro ocasiones a los exdirectivos de Odebrecht para que sean interrogados en audiencia. Sin embargo, todas las citas se frustraron, principalmente, por recursos promovidos por la defensa del expresidente ante la justicia brasileña. Esta es una situación insólita en procesos de este tipo, donde se prescinde de testigos, como máximo, ante su segunda inasistencia. “Nunca nos ha pasado esto”, comentó este lunes la jueza Coronado.

La primera cita se hizo para noviembre del 2022, pero se frustró por la suspensión temporal de la colaboración entre Odebrecht y Perú. Superado ese impasse, el juzgado volvió a programar las declaraciones para enero del 2023. Sin embargo, volvió a frustrarse, esta vez debido a una medida cautelar otorgada por una jueza brasileña a pedido de la defensa de Ollanta Humala.

Aquella vez, el expresidente cuestionó las coordinaciones para las declaraciones de los exdirectivos se hicieran ante la fiscalía brasileña y no ante el Poder Judicial de ese país. La jueza optó por suspender de forma preventiva el trámite de cooperación, y con este la declaración, hasta que se resuelva el cuestionamiento de fondo. En consecuencia, el juzgado peruano reprogramó los interrogatorios para abril.

Para abril, la declaración se frustró por tercera vez. En esa oportunidad porque la justicia brasileña le dio la razón a la defensa de Ollanta Humala y dispuso que el trámite de cooperación internacional se realice a través un juzgado brasileño.

El tribunal peruano accedió y ordenó ese trámite, reprogramando las declaraciones para este lunes 4 se septiembre. En julio, la justicia brasileña finalmente autorizó las declaraciones de Marcelo Odebrecht y compañía en respuesta a este último pedido.

Sin embargo, la defensa de Ollanta Humala recurrió al juez José Dias Toffoli, del Supremo Tribunal Federal de Brasil, máxima instancia judicial de ese país. Este magistrado le concedió una medida temporal que invalidó las pruebas obtenidas de los servidores Drousys y MyWebDay (donde Odebrecht registraba sus pagos ilícitos) al considerarla una prueba obtenida de forma ilegal. Con ello, se prohibió que los testigos declaren sobre temas derivados. En consecuencia, la justicia brasileña anuló la autorización para las declaraciones.

La propia empresa Odebrecht remitió al juzgado peruano una carta donde informaban que había sido notificados de la resolución del juez, por lo que la presentación de sus exdirectivos en el juicio podría resultar en un delito de desacataro a una orden judicial.

Así, Marcelo Odebrecht y los otros testigos no se presentaron a la audiencia de este lunes. El fiscal José Domingo Pérez, quien tiene a su cargo dicho proceso, evaluará si esto es un incumplimiento del acuerdo de colaboración eficaz entre el Perú y la constructora brasileña, así como sus eventuales consecuencias.

La decisión del juzgado

En la audiencia de este lunes, el fiscal Germán Juárez calificó de “arbitraria” la medida dictada por el juez brasileño. Además, consideró que todo este trámite impulsado por la defensa de Ollanta Humala fue una maniobra “desleal” y de “mala fe”. El abogado de Ollanta Humala, Wilfredo Pedraza, rechazó las calificaciones del fiscal y argumentó que solo estaban ejerciendo su derecho de defensa ante pruebas que había sido “contaminadas” por ser ilegales.

Los acusados Nadine Heredia y Ollanta Humala en la audiencia del juicio de este lunes.

Con estos elementos y para evitar que el juicio se dilate, la fiscalía desistió de citar como testigos a los exdirectivos que iban a hablar sobre temas vinculados a Drousys y MyWebDay: Marcelo Odebrecht, Fernando Migliaccio e Hilberto Mascarenhas Alves.

Esto no implicaría que lo dicho previamente sobre el caso se pierda. Al contario, para la fiscalía, prescindir de ellos como testigos los habilitaba a leer durante el juicio las declaraciones que sí brindaron en el 2017 y 2018, durante la etapa de investigación. El objetivo es que lo que ya dijeron pueda ser, de toda formas, evaluado por el juzgado para determinar la culpabilidad o inocencia de los acusados.

Wilfredo Pedraza también consideró que debía prescindirse de los testigos, pero no solo de los tres, sino de todos los ciudadanos brasileños citados a declarar en el juicio.Esto porque a su criterio, todos tenían que ver directa o indirectamente con Drousys y MyWebDay.

“La imputación central en este caso parte de que los supuestos aportes de la campaña política habrían venidos de esos sistemas”, dijo . Los otros testigos eran los exdirectivos de Odebrecht, Luiz Antonio Mameri y Raymundo Trinidade; los exdirectivos de la constructora OAS Leo Pinheiro y Valfredo de Assis; los publicistas Valdemir Garreta y Joao Santana; y la esposa de este último, Mónica Regina Cunha Moura

Frente a estas dos posiciones, el juzgado pasó a resolver. Para ello, remarcaron que tres de las citaciones no concretadas se debieron al “ejercicio del derecho de defensa” del acusado Ollanta Humala y que se trataba de “una situación bsatante particular” por tratarse de cómo una decisión de la justicia extranjera incide en la justicia peruana.

“La prueba admitida en nuestro sistema judicial peruano, que debía iniciar con las declaraciones en esta fecha, ha tenido pronunciamiento en otros sistemas judiciales, con incidencia indirecta en la prueba admitida en el sistema judicial peruano”, dijo.

Por otro lado, señalaron que la decisión del juez brasileño no es clara en la supuesta ilegalidad de la información derivada de los sistemas Drousys y MyWebDay y como cada uno de los testigos aludidos se relacionaba con esta. Por ello, lo consideraron algo “referencial, pero sin ninguna incidencia hasta la fecha en el juicio que se lleva en este órgano jurisdiccional”.

Con esos elementos, el juzgado accedió a prescindir de Marcelo Odebrecht, Fernando Migliaccio e Hilberto Mascarenhas Alves, como había solicitado la fiscalía, pero también de Luiz Mameri y Raymundo Trinidade. Esto debido a que todos ellos son exdirectivos de Odebrecht, que era la que usaba los sistemas Drousys y MyWebDay, y tienen una “estrecha vinculación” con la reciente decisión de la justicia brasileña. “El colegiado no va a insistir más. Ya son demasiadas las oportunidades en que se ha propiciado la cooperación internacional. Sobre ellos no va a haber un quinta convocatoria, en asboluto”.

En cambio, respecto a Leo Pinheiro, Valfredo de Assis, Valdemir Garreta, Joao Santana y Mónica Regina Cunha Moura, se tomó en cuenta que “no tienen relación con Odebrecht” Los primeros dos, más bien, están relacionados a OAS. “No hemos recibido información disgregada de una razón específica de la razón del sistema judicial brasileño, sino de manera generalizada. La judicatura considera que sí debe procederse, por última vez, [a citarlos] a través de una carta rogatoria al Brasil”, explicaron

Conocida la resolución, la defensa de Ollanta Humala y Nadine Heredia presentó un recurso para que también se prescinda de la declaración de estos últimos seis testigos. Sin embargo, el juzgado lo rechazó y se ratificó en su decisión.

¿Cómo impacta esto en el caso?

Lo dicho por los exdirectivos de Odebrecht, en particular por Marcelo Odebrecht y Jorge Barata, fue elemento clave en la investigación a Ollanta Humala y Nadine Heredia (2016-2019) y en la posterior acusación de la fiscalía.

Ambos coincidieron en que Odebrecht aportó US$ 3 millones a la campaña del Partido Nacionalista del 2011, a solicitud el Partido de los Trabajadores de Lula da Silva.

El juez brasileño que otorgó la reciente medida cautelar a favor de Ollanta Humala fue asesor legal de dicho partido y fue nominado al Supremo Tribunal Federal de Brasil por el actual mandatario brasileño.

Fiscales Rafael Vela y Germán Juárez luego de la audiencia. Foto: GEC / Jorge Cerdán

Pese a ello, la fiscalía considera que prescindir de que los exdirectivos sean interrogados en el juicio no tendrá mayor impacto en el desarrollo del juicio. Esto debido a que lo dicho por ellos todavía debe ser valorado por el juzgado a través de la lectura de las declaraciones que dieron durante la etapa de investigación”.

“Se ha llegado a los extremos de decir que el caso de Ollanta Humala se cae y que ya no tendría razón este juicio, lo cual es totalmente falso”, declaró el fiscal Germán Juárez luego de la audiencia ante una consulta e El Comercio.

“El prescindir [de los testigos] es a raíz de un obstruccionismo por parte de la defensa de Humala, que viene litigando en Brasil a espaldas del Estado peruano. Está tratando de conseguir [en Brasil] lo que no va conseguir en el Perú. Desde ese punto de vista, consideremos que esto habilita al Ministerio Público para que se dé lectura a las declaraciones previas de todos estos exejecutivos de Odebrecht, que ya han declarado con todas las garantías del caso en Brasil [...] El suelo está parejo” Fiscal Germán Juárez

Añadió que fue más bien la defensa del expresidente la que ha perdido su oportunidad de interrogar a los testigos.

No obstante, fuentes ligadas al caso indicaron que las defensas de los acusados también buscarían usar el mismo argumento de prueba ilegal para excluir las declaraciones previas de los exdirectivos de Odebrecht.

De ser el caso, el tema deberá ser resuelto nuevamente por el juzgado que lidera la juez Nayko Coronado. Al respecto, Juárez comentó que esas declaraciones no están vinculadas a los sistemas Drousys y MyWebDay, “por lo tanto no se puede pedir la nulidad. Son válidas”.

El fiscal también remarcó que la supuesta ilegalidad de la información derivada de los sistemas de Odebrecht, según lo dicho por el juez brasileño, no es vinculante y aún debe discutirse al interior de la justicia peruana.

“Falsamente, el juez Toffoli ha dicho que toda esa documentación que ha ingresado a Perú es consecuencia de una delación premiada entre Odebrecht y Brasil. Nosotros llegamos a un acuerdo independiente del de Brasil [...] Odebrecht presentó de manera directa información vinculada a sus declaraciones. Creemos que la prueba recibida en le proceso penal y tendrá que discutirse, en todo caso, en el estadio que corresponde”, exclamó.

Ollanta Humala a la salida de la audiencia de su juicio. El expresidente no quiso declarar y encargó a su abogad, Wilfredo Pedraza, responder a la prensa. Foto: GEC / Jorge Cerdán

Germán Juárez también destacó que “más que a Ollanta Humala, esto vincula al señor Lula da Silva”. “Imagínese que Marcelo Odebrecht declare que a pedido de Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores, se le dio Ollanta Humala, por afinidad ideológica, US$ 3 millones que se canalizaron a través de la División de Operaciones Estructuradas. Si dice eso, sería un escándalo en Brasil, afectaría al presidente Lula da Silva, que actualmente está ejerciendo en dicho país”.

Consultado sobre si esta decisión podría quedar como un precedente para otros juicios del caso Odebrecht, el fiscal Rafael Vela, coordinador del equipo especial Lava Jato, dijo a El Comercio que “esta es una decisión que solo ha sido a este juzgamiento”.

“Hay otros juicios que se están llevando a cabo, donde los exejecutivos de Odebrecht están cumpliendo con su obligación de declarar. Esta claro que esta es una maniobra obstruccionista y de mala fe procesal”, remarcó.

También comentó que las declaraciones de los exdirectivos de Odebrecht en la etapa de investigación de este caso se hicieron en el 2017 y 2018, cuando los servidores de los sistemas Drousys y MyWebDay estaban en Suiza y no en Brasil.

“¿Por qué todas estas alegaciones de la defensa de Humala y Heredia no se presentan ante los jueces peruanos? Porque ya fue materia de evaluación, ya la prueba se incorporó. Sabe que los jueces peruanos no van a prevalecer dentro de sus afanes obstruccionistas [...] Parece que el interés mayor [de la defensa de Ollanta Humala] es incluso de no permitir que otros testigos que no están relacionados con la empresa Odebrecht tampoco declaren, como ha sucedido en el caso de la empresa OAS. No tiene nada que ver con el Sistema de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, pero también es parte de la decisión del juez Dias Toffoli de Brasil”, consideró.

El fiscal superior también destacó que el juicio seguirá avanzando y se tiene la expectativa de que termine este año. Por ello, si no se hubieran prescindido de las declaraciones de estos exdirectivos, Ollanta Humala pudo haber seguido presentado recursos en Brasil que podrían dilatar el proceso judicial por varios meses o hasta a un año.

“Se ha tenido que prescindir [de las declaraciones] por estas maniobras legales fuera del país [...] No se contribuye a la averiguación de la verdad. ¿Por qué no quieren que los exejecutivos de Odebrecht y OAS declaren? Porque eso contribuye a la verdad de lo que sucedió en este caso”.

Wilfredo Pedraza, abogado de Ollanta Humala. Foto: GEC / Jorge Cerdán

El abogado de Ollanta Humala, Wilfredo Pedraza, aseguró que recurrieron a la justicia de Brasil para evitar que al juicio “ingrese información contaminada que en Brasil ha sido declarada ya prueba ilegal. Me refiero a los servidores”. “Hemos tenido conocimiento [de esa ilegalidad] a inicios de este año, pero la justicia brasileña lo ha establecido desde el 2021. En la época de Jair Bolsonaro, el actual presidente de Brasil fue absuelto por esa razón.

“Todo lo que estamos haciendo es ejercer defensa que nos permita incorporar a nuestro proceso prueba válida. No hay ninguna otra situación, el proceso va a continuar, se ha programado para este martes la declaración del señor Jorge Barata. Vamos a ver si concurre”, afirmó el abogado.

Julio Espinoza, abogado de Nadine Heredia, comentó que la Justicia brasileña ya ha concluido que “la información que generó los casos del caso Lava Jato, tanto en Brasil como en el caso del Partido Nacionalista, tienen la misma base probatoria: lo que se denomina el Área de Operaciones Estructuradas, que se asiente en las bases de datos Drousys y MyWebDay”. “Se ha declarado en Brasil que fueron incorporadas [a los procesos del caso Lava Jato] con una serie de procedimientos ilegales [...] No pueden servir de prueba válida en Brasil y por lo tanto, tampoco en Perú”, declaró a RPP.

En cuanto a las declaraciones previas de los exdirectivos, el defensor de Nadine Heredia indicó que estas “ingresarán a la lectura en la fase correspondiente, que es prácticamente la etapa final del juicio Allí discutiremos si son o no de validez”. Espinoza adelantó que podrían ser inválidas “por la misma razón por la que hoy se está excluyendo hoy la declaración personal: que esa información que hayan brindado esté referida a información que surge de esos servidores”.

El colegiado presidido por la juez Nayko Coronado deberá valorar los testimonios de Marcelo Odebrecht sin poder interrogarlo. Foto: Poder Judicial.

Para el penalista Andy Carrión, la no presentación de los testigos sí afectará “sensiblemente” al juicio de Ollanta Humala y Nadine Heredia. “Prescindir de la declaración de los principales testigos de la fiscalía significa que el Poder Judicial no podrá valorar como prueba testimonial las versiones que ellos dieron a la fiscalía en su oportunidad. Únicamente podrían valorarlo en un documento, el documento de la declaración, pero con todas las limitaciones que ello implica”. También estimó que esto abre la puerta para que las defensas también cuestiona la validez de otras pruebas derivadas de los servidores de Odebrecht.

“El impacto es sensible. No solo va a redundar en este caso, sino también en los demás [de caso Odebrecht]. Los testigos estrellas de la fiscalía son Jorge Barata, Marcelo Odebrecht”, advirtió. De esta forma, consideró que otros acusados dentro de otros procesos que son parte del caso Lava Jato podrían recurrir a recursos similares ante la justicia brasileña. Más de un abogado en el caso de Ollanta Humala, cabe señalar, también es abogado en otros proceso ligado a Odebrecht, como el de Keiko Fujimori.

Respecto a la lectura de la declaraciones previas, consideró que estas pierden valor como prueba cuando los testigos no acuden a las audiencias para poder ser interrogados. “Valorar solo los documentos de declaraciones previas no tiene el mismo peso probatorio que sí se le da cuenta el testigo va el juicio. La defensa no podrá contrainterrogarlos, el colegiado no podrá darles indicaciones o pedir que les diluciden dudas. Cuando no se actúa en juicio, solo tiene valor documental, no es una sindicación directa”.

Pese a ello, el abogado consideró que la fiscalía “hizo lo correcto” al optar por prescindir de las declaraciones, ya que no les quedaba otra opción. frente a lo decidido por el juez brasileño. “Insistir en que declaren los brasileño, que se reiteren las exhortaciones, implicaría solo que se dilate y que nunca se realice. La justicia brasileña ya lo ha decidido. La fiscalía lo ha entendido bien y ellos mismos proponen prescindir de los testigos”.